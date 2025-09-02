Tang lễ diễn viên Ngọc Trinh: Ốc Thanh Vân, Hùng Thuận và dàn sao đội mưa đến viếng trong đêm

Tối 1/9, ngay sau khi thông tin NSƯT Ngọc Trinh (Mùi Ngò Gai) đột ngột qua đời được gia đình thông báo, tang lễ của nữ nghệ sĩ đã nhanh chóng được chuẩn bị chu toàn tại tư gia ở TP.HCM. Gia đình đã dựng rạp, sắp xếp không gian để bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ có thể đến viếng, tiễn biệt NS Ngọc Trinh trong không khí trang nghiêm và trọn vẹn nhất.

Dù đêm muộn và thời tiết không thuận lợi, nhiều nghệ sĩ vẫn có mặt để gửi lời chia buồn và thắp nén nhang tiễn biệt người đồng nghiệp đáng mến. Ốc Thanh Vân - người em, người đồng nghiệp thân thiết nhiều năm - không giấu được xúc động khi đội mưa đến viếng. Nghệ sĩ Hạnh Thuý cũng có mặt, lặng lẽ chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Vợ chồng diễn viên Hùng Thuận đến từ sớm, lặng lẽ thắp nhang, dành cho đàn chị sự kính trọng trong giây phút tiễn biệt.

NS Hạnh Thuý, Ốc Thanh Vân, Hùng Thuận đội mưa đến viếng NS Ngọc Trinh trong đêm (Clip: Meow Entertainment)

NSƯT Ốc Thanh Vân đến tiễn biệt đồng nghiệp đáng mến

NSƯT Hạnh Thuý có mặt chia buồn với gia đình NS Ngọc Trinh

Diễn viên Hùng Thuận đội mưa đến viếng NS Ngọc Trinh

Thông tin NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52 khiến công chúng bàng hoàng. Gia đình Ngọc Trinh đã đăng cáo phó, thông báo nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h30 tại TP.HCM. Tang lễ sẽ được tổ chức tại quận 10. Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1/9, lễ động quan được cử hành lúc 14 giờ ngày 4/9. Sau đó hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Gia đình của NSƯT Ngọc Trinh xin miễn nhận phúng điếu.

NSƯT Ngọc Trinh được biết đến rộng rãi sau vai Vy trong Mùi Ngò Gai. Trước khi được chọn vào vai Vy, Ngọc Trinh đã có chút thành công trong lịch vực sân khấu kịch nói. Quyết định thử sức cho vai diễn dài hơi trong Mùi Ngò Gai chính là bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Ngọc Trinh và giúp cô đến gần hơn với khán giả yêu thích phim truyền hình. Gương mặt tròn, nụ cười sáng cộng với lối diễn tự nhiên, chân thật khiến Ngọc Trinh tạo được thiện cảm cho công chúng. Tuy nhiên, sau 2 phần phim "làm mưa làm gió", vì lí do sức khỏe nên Ngọc Trinh đã không thể tiếp tục vai diễn của mình, để lại biết bao tiếc nuối.

Sau vai diễn để đời trong Mùi Ngò Gai, Ngọc Trinh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác. Bên cạnh đó, nữ diễn viên vẫn tích cực hoạt động ở mảng sân khấu kịch. Ngoài ra, cô còn đứng lớp đào tạo nhiều khóa cho lớp diễn viên trẻ ở trường Sân khấu Điện ảnh. Tháng 8/2019, Ngọc Trinh được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Tang lễ của NSƯT Ngọc Trinh được gia đình tổ chức tại tư gia

Ngay khi cáo phó được chia sẻ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã bày tỏ niềm tiếc thương. Trên trang cá nhân, NS Thành Lộc chia sẻ dòng trạng thái đau buồn khi hay tin người em thân thiết ra đi đột ngột. Chỉ với dòng chia sẻ: "Đột ngột quá Trinh à!" của NS Thành Lộc đã khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. NS Thành Lộc và NS Ngọc Trinh từng đóng chung phim Mùi Ngò Gai và được xem là cặp diễn viên làm nên thành công của bộ phim này.

Bên cạnh đó, dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không giấu được sự bàng hoàng trước tin buồn. NS Quyền Linh, Cao Minh Đạt, Xuân Lan, Thanh Bình, Mỹ Uyên, Cindy Thái Tài… liên tục để lại bình luận nghẹn ngào. Các nghệ sĩ cũng chia sẻ lại bài viết, kèm theo đó là những lời nhắn gửi đến người đồng nghiệp đáng mến.