Tăng mạnh mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người lái xe: những điều cần lưu ý dịp cuối năm

Những ngày cuối năm từ lâu đã là dịp để người Việt quây quần bên gia đình, gặp gỡ bạn bè, và chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa sau một năm bận rộn. Trong không khí rộn ràng ấy, những bữa tiệc với đồ uống có cồn đã trở thành một phần quen thuộc, giúp gắn kết mọi người và làm trọn vẹn niềm vui ngày giáp Tết. Tuy nhiên, việc sử dụng đồ uống có cồn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi điều khiển phương tiện giao thông. Theo các quy định mới trong mức xử phạt nồng độ cồn, hành vi này còn đối mặt với những mức phạt nghiêm khắc.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2025, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, Chính phủ chính thức áp dụng các mức xử phạt mới đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Theo đó, người điều khiển xe ô tô hoặc các loại xe tương tự sẽ bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng (tăng so với mức cũ là 16-18 triệu đồng) nếu nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu, hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy và các loại phương tiện tương tự, mức phạt cũng được nâng lên. Cụ thể, hành vi vi phạm với nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu, hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng (so với mức cũ là 4-5 triệu đồng). Trong trường hợp nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu, hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, mức phạt tăng từ 8-10 triệu đồng (quy định cũ từ 6-8 triệu đồng).

Ngoài ra, người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của cơ quan chức năng cũng sẽ chịu mức phạt từ 8-10 triệu đồng, cao hơn so với mức cũ là 6-8 triệu đồng. Những thay đổi này nhằm tăng cường tính răn đe, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Những điều chỉnh này giúp nâng cao ý thức của người dân giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông trong dịp lễ Tết, khi nhu cầu đi lại và các buổi tiệc tùng tăng cao. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, mỗi người cần tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn và chủ động tìm kiếm các giải pháp di chuyển an toàn.

