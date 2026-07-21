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Tăng Thanh Hà càng mộc mạc lại càng xinh

| | Lifestyle

Động thái mới nhất của Tăng Thanh Hà gây chú ý.

Thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà trở thành cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Bên cạnh sự háo hức chờ đợi màn tái xuất sau 13 năm, mọi động thái của mẹ ba con cũng liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh đời thường trong một quán cà phê. Không có váy áo lộng lẫy, không trang điểm sắc sảo, Tăng Thanh Hà chỉ diện một set đồ đơn giản kết hợp cùng mũ lưỡi trai. Tổng thể outfit gần như chỉ là màu đen, không hề có món đồ nổi bật hay phụ kiện đắt đỏ được phô diễn. Điều khiến nhiều người chú ý là dù đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt và đeo kính râm, Tăng Thanh Hà vẫn toát lên thần thái rất riêng. Vóc dáng mảnh mai, bờ vai thanh thoát cùng phong cách ăn mặc tối giản giúp cô mang đến hình ảnh vừa năng động, vừa sang trọng.

Tăng Thanh Hà ghi điểm bởi phong cách ăn diện giản dị nhưng vô cùng sành điệu, trẻ trung

Ăn diện cơ bản mà đã cuốn thế này, khó dìm nổi nhan sắc Tăng Thanh Hà

Nhan sắc Tăng Thanh Hà trở lại là gây sốt

Thực tế, đây không phải lần đầu Tăng Thanh Hà gây chú ý với phong cách "quiet luxury" - sang trọng một cách kín đáo. Nữ diễn viên nhiều năm qua luôn trung thành với những thiết kế cơ bản, gam màu trung tính như đen, trắng, be hay nâu, hạn chế logo và gần như không chạy theo xu hướng. Chính sự nhất quán ấy đã tạo nên dấu ấn riêng cho phong cách của cô. Trong bối cảnh nhan sắc của Tăng Thanh Hà vẫn đang là chủ đề gây tranh luận sau khi tái xuất, loạt ảnh mới được xem như một câu trả lời đầy nhẹ nhàng. Không cần lên tiếng trước những lời khen chê, cô vẫn xuất hiện với hình ảnh tự tin, giản dị và tràn đầy năng lượng.

Theo đó, trong một cuộc trò chuyện, Ngọc Lan không giấu được sự yêu thích khi nhắc đến Tăng Thanh Hà. Nữ nghệ sĩ dành nhiều mỹ từ để nói về vẻ đẹp của đàn em và cho rằng đây là một trong những gương mặt hiếm có của Vbiz. Nữ diễn viên nói: "Bé Tăng Thanh Hà đẹp lạ kỳ, hầu như nghệ sĩ Việt Nam thì đây là nét đẹp tôi thích nhất. Nét đẹp của Tăng Thanh Hà rất đầy đủ, không thiếu sót điểm nào, rất tự nhiên và cân đối".

Tăng Thanh Hà được khen trẻ trung so với tuổi

Danh xưng "ngọc nữ" của Tăng Thanh Hà khó đánh bại

Ảnh: FBNV

Theo Hạ Anh

Phụ nữ mới

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