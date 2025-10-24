HH Đỗ Hà dưỡng tóc bằng cách này: Nghiền viên B1 trộn cùng dầu dừa để tóc nhanh dài và dày

Những ngày qua, khắp MXH rần rần đám cưới cổ tích của Hoa hậu Đỗ Hà và Doanh nhân Viết Vương. Cùng với những bộ váy, áo dài cưới thể hiện sự tinh tế của cô dâu hào môn Đỗ Hà, công chúng còn ngẩn ngơ ngắm nhìn mái tóc dài óng ả của nàng Hậu xứ Thanh. Từ mái tóc suôn mượt trong lễ nạp tài đến các kiểu tóc búi gọn trong ngày cưới... tất cả đều góp phần nổi bật nhan sắc của HH Đỗ Hà.

Theo dõi kênh TikTok của Đỗ Hà, chắc chắn các chị em đều biết, nàng Hậu chăm chút cẩn thận từ làn da đến mái tóc. Để có được mái tóc bồng bềnh, suôn mượt như vậy, Đỗ Hà cũng dành thời gian để chăm sóc cho mái tóc của mình, nhưng thú vị nhất là nàng Hậu chỉ cần đến những nguyên liệu bình dân, dễ tìm mà vẫn có được mái tóc đẹp như ý.

Ủ tóc với vitamin B1 + dầu dừa: Kích thích tóc mọc nhanh và dày hơn

Trên trang cá nhân, HH Đỗ Hà từng chia sẻ về cách kích thích tóc mọc nhanh và dày của cô. Cô tận dụng vitamin B1 và dầu dừa để ủ tóc. Chị em nào dùng vitamin B1 chăm sóc tóc mà thấy tóc khô thì có thể làm theo cách của Đỗ Hà, kết hợp cùng dầu dừa, tóc sẽ mềm mại hơn.

Đầu tiên Đỗ Hà sẽ tận dụng viên vitamin B1 có trong tủ thuốc của mỗi gia đình để ủ tóc.

* Cách thực hiện:

- Lấy một vài viên B1, nghiền nhỏ thành bột

- Trộn cùng dầu dừa và một ít nước. Dùng cọ trang điểm quét hỗn hợp ấy lên chân tóc.

- Ủ tóc trong vòng 30 phút, rồi gội lại với dầu gội và dầu xả.

Ủ tóc với dầu dừa 15 - 20 phút: Giảm gãy rụng, kích thích mọc tóc

Trước khi gội đầu, Đỗ Hà sẽ ủ tóc với dầu dừa. Bằng cách bôi dầu dừa lên từng lọn tóc và ủ trong vòng 15 - 20 phút, mái tóc sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Với mùa đông lạnh, nếu dầu dừa bị đông cứng lại, bạn có thể cho vào lò vi sóng quay tầm 1 phút là được. Khi dầu dừa nóng ấm, các nang tóc sẽ hấp thụ dưỡng chất nhanh hơn là dầu để lạnh.

Lựa chọn dầu gội, dầu xả lành tính cho mái tóc

Với mái tóc hư tổn hay thường xuyên tạo kiểu và một mái tóc vừa mới uốn nhuộm, lọ dầu gội NH23 là sản phẩm chăm sóc và phục hồi được các salon tin dùng. Theo nàng Hậu chia sẻ, đây là sản phẩm thuần chay có công dụng phục hồi rất tốt, phù hợp với những mái tóc hư tổn hay phải tạo kiểu uốn nhuộm nhiều như mái tóc của cô.

Thay vì dầu xả như mọi người, nàng Hậu dùng thêm nước dưỡng của NH23 để làm mềm mượt tóc, sau đó vẫn xả tóc như bình thường. Đây cũng là sản phẩm chăm sóc tóc chuyên sâu mà các salon tóc tin tưởng.

Không thể thiếu bước dưỡng tóc với serum và dầu dưỡng

Sau bước làm sạch tóc, nàng Hậu dùng khăn thấm bớt nước trên tóc. Nếu dùng khăn vò hay lau tóc quá mạnh, sợi tóc vốn đang nhạy cảm sẽ bị khô xơ, chẻ ngọn, bao nhiêu công chăm chút công cốc hết cả. Vậy nên các chị em nên chú ý một chút ở bước này.

Khi tóc còn ướt, Đỗ Hà dùng ngay serum dưỡng và kích thích mọc tóc của Kerastase. Đây là loại serum dành riêng cho da đầu nên nàng Hậu nhỏ trực tiếp lên da đầu và massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu nhanh hơn.

Sấy khô tóc khoảng 70%, nàng Hậu dùng thêm dầu dưỡng tóc của nhà Kerastase để bôi lên mái tóc của cô. Đỗ Hà khuyên các bạn chỉ nên bôi dầu dưỡng khi mái tóc còn ẩm, như vậy mái tóc có thể hấp thụ đầy đủ dưỡng chất mà không bị bết dính.

Đây là mái tóc của Đỗ Hà sau khi ủ tóc với dầu dừa và dùng các sản phẩm dưỡng dành cho tóc hư tổn, tác động hóa chất như uốn, nhuộm... Mái tóc của nàng Hậu mềm mại, bồng bềnh khiến các chị em phải ngưỡng mộ không ngớt.