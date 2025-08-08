Tăng tốc mở mới, WinCommerce có lãi quý thứ 4 liên tiếp

Quý 2/2025, GDP Việt Nam tăng trưởng mạnh 8,0%. Tuy vậy, ngành hàng tiêu dùng lại đối mặt với một làn sóng điều chỉnh lớn khi các quy định thuế mới được áp dụng đã làm gián đoạn tạm thời hoạt động của hàng chục nghìn hộ kinh doanh cá thể – lực lượng nòng cốt của kênh bán lẻ truyền thống (GT). Đồng thời, tình trạng hàng giả, hàng nhái lan rộng ở khu vực nông thôn khiến người tiêu dùng ngày càng dè dặt với các điểm bán nhỏ lẻ.

Trong bối cảnh đó, các hệ thống bán lẻ hiện đại, với lợi thế về truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng và không gian mua sắm đang trở thành điểm đến tin cậy. Xu hướng chuyển dịch từ GT sang kênh bán lẻ hiện đại (Modern Trade – MT) diễn ra rõ rệt hơn bao giờ hết, không chỉ ở đô thị mà còn lan rộng về các huyện, thị trấn, nơi chiếm hơn 60% dân số Việt Nam. Đây không đơn thuần là sự thay đổi kênh mua sắm, mà là bước chuyển trong kỳ vọng về trải nghiệm tiêu dùng hiện đại, an toàn và minh bạch hơn.

Đẩy mạnh mở rộng điểm bán tại khu vực nông thôn

Trong bối cảnh ấy, WinCommerce (WCM) nổi lên như một trong những doanh nghiệp dẫn dắt xu hướng hiện đại hóa ngành bán lẻ tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 6/2025, WCM vận hành 4.146 siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc, trong đó gần 75% cửa hàng mới mở nằm ở nông thôn, đặc biệt tập trung ở miền Trung – khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Riêng trong quý II, dù là thời điểm tiêu dùng thấp điểm, doanh thu của WCM vẫn tăng trưởng 16,4% so với cùng kỳ, đạt 9.130 tỷ đồng. EBITDA tăng tới 83,1%, cho thấy hiệu quả vận hành rõ nét. Đây là quý thứ tư liên tiếp WCM có lợi nhuận, nhờ vào vận hành vượt trội và chiến lược mở rộng mạng lưới hiệu quả. Đáng chú ý, các cửa hàng WinMart+ tại nông thôn đạt doanh thu trung bình gần tương đương với đô thị (90%), tăng mạnh từ mức 80% của năm trước – phản ánh sức cầu đang được "đánh thức" khi có hạ tầng bán lẻ hiện đại phục vụ đúng nhu cầu.

Cũng trong giai đoạn này, các cửa hàng WinMart+ ghi nhận tăng trưởng 15,6%, tiếp tục là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Nhiều cửa hàng mới đã có lãi ngay trong nửa đầu năm – một chỉ dấu tích cực cho thấy WinCommerce đã hoàn tất quá trình tìm kiếm mô hình mới và đưa vào vận hành thành công.

Trải nghiệm người tiêu dùng: không còn là chuyện của riêng thành phố

Không chỉ gia tăng khả năng tiếp cận ngưởi tiêu dùng, sự thay đổi lớn hơn đến từ trải nghiệm tiêu dùng. Tại nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi…, mua sắm tại siêu thị gần nhà với hàng hóa rõ nguồn gốc, chất lượng đảm bảo đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên.

Một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt cho WinMart+ chính là hệ sinh thái sản phẩm nội địa chất lượng cao, nổi bật với MEATDeli và WinEco – hai thương hiệu thực phẩm tươi sống và nông sản sạch. Khi người tiêu dùng tại các huyện, thị trấn giờ đây có thể tiếp cận thịt sạch đóng gói chuẩn châu Âu hoặc rau củ quả chuẩn VietGAP, Global GAP tại cửa hàng gần nhà, một chuẩn mực tiêu dùng mới đang được thiết lập.

"Trước đây ở quê muốn mua bánh kẹo cũng sợ hàng giả, hàng nhái. Giờ có WinMart+ ngay gần nhà, tôi yên tâm hơn nhiều," chị Hồng Nga (Nghệ An) chia sẻ. Còn anh Thành Trung (Hà Tĩnh) cho biết: "Tôi thấy ở siêu thị sạch sẽ, có thịt MEATDeli, rau WinEco, hàng hóa rõ nguồn gốc. Cảm giác mua hàng như ở thành phố, mà giá vẫn hợp lý."

Có thể thấy, người tiêu dùng nông thôn không còn xa lạ với khái niệm "đi siêu thị" – một hành vi từng gắn với đô thị. Khi nhu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và sự văn minh trong mua sắm tăng lên, bán lẻ hiện đại sẽ là xu hướng chiếm lĩnh trong thời gian tới.

Với hơn 100 triệu dân, Việt Nam là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất châu Á. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng ngành bán lẻ, đặc biệt tại nông thôn vẫn còn khoảng trống lớn. Việc các doanh nghiệp như WinCommerce đầu tư mạnh vào mở rộng mạng lưới, cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng ở vùng xa không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ quốc gia và nâng cao trải nghiệm tiêu dùng cho 100 triệu người Việt Nam.