Tăng tốc Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A trước mốc thông xe đầu năm 2026

Những ngày giữa tháng 1/2026, thời tiết giá lạnh nhưng các công nhân vẫn nỗ lực làm việc.

Khi nhịp sống đô thị Hà Nội dần lắng xuống về đêm, công trường thi công đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A vẫn rực sáng ánh đèn. Trong cái lạnh cuối năm, tiếng máy xúc, xe vận chuyển vật liệu, tiếng thép va vào nền bê tông hòa lẫn dòng phương tiện vẫn lưu thông qua khu vực thi công, tạo nên không khí lao động khẩn trương của giai đoạn nước rút.

Ghi nhận tại công trường những ngày cuối tháng 1/2026 cho thấy, hàng chục kỹ sư, công nhân được bố trí làm việc theo phương án "3 ca, 4 kíp", tập trung chủ yếu vào ban đêm để hạn chế ảnh hưởng giao thông ban ngày. Các mũi thi công được chia nhỏ, triển khai song song từ san gạt, gia cố nền đường, thảm mặt đường đến hoàn thiện cầu L3 qua sông Lừ và các hạng mục an toàn giao thông. "Trong điều kiện phương tiện vẫn lưu thông, yêu cầu về an toàn lao động được đặt lên hàng đầu, buộc lực lượng thi công phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị điều tiết giao thông, tránh rủi ro cho cả người lao động và người dân đi đường." – Đại diện đơn vị thi công cho biết.

Những ngày giữa tháng 1/2026, thời tiết giá lạnh nhưng các công nhân tại công trường vẫn làm việc.

Theo chia sẻ của những công nhân đang làm việc tại công trường, ban ngày công việc thi công rất khó vì mật độ xe cộ lớn nên đơn vị tranh thủ làm ban đêm, dù mệt nhưng cố gắng làm nhanh, làm chắc để sớm hoàn thành tuyến đường đúng với cam kết.

Thông tin từ đại diện chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, khối lượng công việc của dự án đã đạt khoảng 95–97%. Phần việc còn lại chủ yếu tập trung vào thảm mịn mặt đường, hoàn thiện cầu, lắp đặt hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch và các hạng mục bảo đảm an toàn trước khi thông xe. Mục tiêu được xác định sẽ thông xe nội bộ vào cuối tháng 1/2026 và thông xe kỹ thuật vào ngày 10/2/2026.

Khối lượng lớn công việc đang được triển khai.

Nếu chỉ nhìn vào không khí thi công hối hả hiện nay ít ai hình dung rằng tuyến đường dài 1,6 km này đã trải qua hơn một thập kỷ đầy trắc trở. Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A được khởi công từ năm 2014, theo hình thức hợp đồng BT với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, do vướng mắc giải phóng mặt bằng, cơ chế hợp đồng và nhiều yếu tố khác khiến dự án bị chậm tiến độ kéo dài, có thời điểm phải tạm dừng thi công nhiều năm, đến năm 2020 mới đạt khoảng 40% khối lượng.

Sau gần 5 năm "đắp chiếu", dự án được tái khởi công từ cuối năm 2022 và tăng tốc mạnh từ năm 2025, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội cùng sự vào cuộc của các sở, ngành và chính quyền cơ sở. Việc dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng không chỉ mang ý nghĩa về tiến độ của một công trình giao thông mà còn cho thấy năng lực điều hành, phối hợp và tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án hạ tầng đô thị lớn.

Ghi nhận nỗ lực của các công nhân công trường.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, một trong những khó khăn đáng kể trong giai đoạn nước rút là nguồn cung vật liệu. Nhu cầu xây dựng tăng cao vào cuối năm khiến việc tìm nguồn đá base đạt tiêu chuẩn không hề dễ dàng. Để bảo đảm chất lượng, nhà thầu phải tìm nguồn vật liệu từ các tỉnh xa như Thanh Hóa, Nghệ An và vận chuyển bằng đường thủy về Hà Nội. Dù chi phí và thời gian phát sinh, yêu cầu kỹ thuật vẫn được đặt lên hàng đầu nhằm tránh tình trạng "chạy tiến độ" nhưng đánh đổi chất lượng.

Song song với tuyến đường trên mặt đất, dự án hầm chui qua nút giao Giải Phóng – Kim Đồng cũng đang được gấp rút hoàn thiện để kịp thông xe cùng thời điểm. Hầm chui dài 460 m, quy mô 4 làn xe cơ giới, tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông tại một trong những nút giao nóng của khu vực phía Nam Thủ đô. Đến nay, các hạng mục kết cấu chính của hầm đã cơ bản hoàn thành; các đơn vị đang tập trung hoàn thiện hệ thống dải phân cách, biển chỉ dẫn, sơn kẻ đường và điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp với mặt bằng mở rộng.

Bài toán nguồn cung vật liệu cũng đang được tháo gỡ.

Việc hai công trình quan trọng – tuyến Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A và hầm chui Kim Đồng – dự kiến thông xe cùng thời điểm được xem là bước bổ trợ quan trọng, tạo thêm trục kết nối mới, giảm ùn tắc cục bộ và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng khu vực. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế đến đâu vẫn cần thời gian và tổ chức giao thông hợp lý sau khi đưa vào sử dụng.

Tại nhiều dự án, công tác giải phóng mặt bằng được xem là "nút thắt" lớn nhất trong suốt nhiều năm. Những ngày cuối năm 2025, chính quyền phường Định Công đã tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc, hoàn tất giải phóng mặt bằng cho hơn 20 hộ dân trong thời gian ngắn. Việc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các cơ quan chức năng và sự đồng thuận của người dân, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thực hiện.

Những chuyến kiểm tra thực địa, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo thành phố trong thời gian gần đây cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với công trình, coi đây là một trong những dự án trọng điểm cần hoàn thành đúng kế hoạch trong năm 2026.

Không thể phủ nhận rằng, dự án Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A đang được đẩy nhanh với quyết tâm cao độ. Những chuyến kiểm tra thực địa, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo thành phố trong thời gian gần đây cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với công trình, coi đây là một trong những dự án trọng điểm cần hoàn thành đúng kế hoạch trong năm 2026. Tuy nhiên, bên cạnh quyết tâm, dư luận cũng đặt kỳ vọng rằng việc "chạy nước rút" sẽ không lặp lại những bất cập quen thuộc của các dự án hạ tầng đô thị như thông xe vội, rồi tiếp tục rào chắn, sửa chữa kéo dài.

Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu vực phía Bắc – Nam Hà Nội và chia sẻ áp lực cho các tuyến vành đai khác.

Tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài quy hoạch gần 20 km, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu vực phía Bắc – Nam Hà Nội và chia sẻ áp lực cho các tuyến vành đai khác. Đến nay, Hà Nội mới đưa vào khai thác hơn một nửa chiều dài toàn tuyến, nhiều đoạn vẫn đang triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư. Việc hoàn thành thêm đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A dài 1,6 km mang ý nghĩa nối dài từng "mảnh ghép" còn dang dở của bức tranh hạ tầng đô thị.

Từ công trường rực sáng ánh đèn đêm đến những con số tiến độ được cập nhật từng ngày, Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A đang bước vào chặng cuối nhiều áp lực nhưng cũng nhiều kỳ vọng. Theo các chuyên gia đô thị, việc thông xe đúng hẹn sẽ không chỉ là dấu mốc kỹ thuật mà còn là lời hồi đáp cho những chờ đợi kéo dài của người dân khu vực và cũng là sự hiện thực hóa cam kết của các chủ thể tham gia dự án.