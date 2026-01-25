Bảo hiểm xã hội thông báo quan trọng đến người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo Nghị định số 374/2025/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm 3 thành phần cơ bản.

Thứ nhất là đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định. Đây là văn bản thể hiện nguyện vọng của người lao động về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thứ hai là giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc. Các giấy tờ có thể gồm: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng; quyết định thôi việc, quyết định sa thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; hoặc văn bản xác nhận của người sử dụng lao động, trong đó thể hiện rõ thông tin người lao động, loại hợp đồng đã ký, lý do và thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Đối với trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động đã ký. Trường hợp đặc biệt, khi đơn vị sử dụng lao động không còn người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền, người lao động có thể đề nghị Sở Nội vụ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động theo trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định.

Thứ ba là sổ bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn theo quy định, làm căn cứ để giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp.

Về phương thức nộp hồ sơ, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc, nếu chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công nơi có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trường hợp người lao động gặp khó khăn do ốm đau, thai sản, tai nạn, thiên tai, dịch bệnh hoặc sự kiện bất khả kháng khác, hồ sơ có thể được nộp thông qua người được ủy quyền hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo quy định.

Nghị định số 374/2025/NĐ-CP cũng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức dịch vụ việc làm công trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hẹn trả kết quả và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa rõ thông tin, người lao động sẽ được yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm việc giải quyết đúng quy định. Nếu người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan chức năng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.