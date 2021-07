Tăng trưởng GDP Việt Nam nửa đầu năm đạt 5,64%, chuyên gia quốc tế nói gì?

Tăng trưởng GDP quý 2/2021 Việt Nam ước đạt 6,61%, cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn tốc độ tăng 6,73% của quý 2 các năm 2018 và 2019. Bên cạnh đó, con số này cũng thấp hơn ước tính trung bình 7,2% của Bloomberg trong cuộc khảo sát vừa qua.



Bloomberg nhấn mạnh, Việt Nam đã thành công trong việc hạn chế lây nhiễm trong những tháng đầu của giai đoạn dịch. Song đến làn sóng bùng phát vào cuối tháng 4 vừa qua, các khu công nghiệp, khu vực có hàng loạt trung tâm sản xuất thiết bị điện tử quan trọng, đã phải tạm thời đóng cửa. Điển hình như Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, TP. HCM, những nơi được xem là "thủ phủ" ngành công nghiệp chế biến chế tạo.



Gareth Leather, Chuyên gia kinh tế châu Á cấp cao tại Capital Economics.

Về kết quả tăng trưởng vừa qua, ông Gareth Leather, chuyên gia kinh tế châu Á cao cấp tại Capital Economics nhận định: "Mức tăng trưởng nhảy vọt so với cùng kỳ năm ngoái do cơ sở so sánh yếu. Ngoài ra, dữ liệu GDP cho thấy Việt Nam hiện đang đối mặt với những thiệt hại nặng nề do nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Với những đợt bùng phát lẻ tẻ có thể tiếp tục xảy ra, nền kinh tế có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn trong vài tháng tới".



Vừa qua, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh rằng, thống nhất chưa thay đổi mục tiêu đã đề ra và thống nhất với 2 kịch bản tăng trưởng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng (tăng trưởng GDP cả năm 6% theo kịch bản 1 và 6,5% theo kịch bản 2).



Trước đó, ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê) thông tin, với mức tăng vừa qua, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 6% của năm nay, nền kinh tế sẽ cần phải tăng trưởng ở mức 6,3% trong nửa cuối năm.



"Mục tiêu 6% là một thách thức, nhưng Việt Nam có thể thực hiện được, không cần phải điều chỉnh giảm mục tiêu. Chính phủ hiện đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm thúc đẩy trăng trưởng trong 6 tháng cuối năm".

Trước đó, ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế phụ trách Việt Nam và Thái Lan của Ngân hàng Standard Chartered cũng cho biết, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mạnh mẽ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh sẽ có thể làm gia tăng lạm phát và giá cả thực phẩm trên thế giới gia tăng cũng đang gây ra ảnh hưởng lên lạm phát trong nước. Dự báo lạm phát trung bình của Việt Nam năm 2021 sẽ ở mức 3,8%.