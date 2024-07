Tăng trưởng GRDP 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ duy nhất một thành phố lọt top 5 cả nước

Hà Nội

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 2 ước tính tăng 6,44% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực dịch vụ tăng 7,15%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,57%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,90%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,65%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, GRDP của Thành phố ước tính tăng 6% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 5,53%; quý 2 tăng 6,44%). Cục Thống kê Hà Nội nhận định, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm nay tăng nhẹ so với mức tăng 5,86% của cùng kỳ năm trước nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, xuất khẩu gặp khó khăn, sức mua thị trường nội địa chững lại, mức tăng trưởng quý 2 cao hơn 0,91 điểm % so với quý 1 là rất quan trọng và đáng ghi nhận.

Hải Phòng

Số liệu của Cục Thống kê Hải Phòng cho hay, GRDP của thành phố 6 tháng đầu năm năm 2024 ước tăng 10,32% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch năm 2024 tăng 11,5-12%), đứng thứ 5 cả nước và thứ 2 vùng đồng bằng Sông Hồng.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,86%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,76%, đóng góp 6,68 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 8,54%, đóng góp 3,25 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,77%, đóng góp 0,35 điểm phần trăm.

Về cơ cấu kinh tế trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 3,7%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 50,49%; khu vực dịch vụ chiếm 40,06%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,75%.

Đà Nẵng

Cục Thống kê Đà Nẵng đánh giá, nhịp độ tăng trưởng trong quý 1/2024 có phần yếu đi so với mức tăng khá cao của cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, bước sang quý 2, kinh tế thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực, lĩnh vực du lịch tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ kể từ sau đại dịch Covid-19, tạo sự tăng trưởng bứt phá cho một số ngành dịch vụ như: lưu trú, ăn uống, thương mại, vận tải, vui chơi, giải trí...; lĩnh vực sản xuất cũng có những tín hiệu khả quan hơn, đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng chung của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2024.

Kết quả, GRDP quý 2/2024 của thành phố ước tăng 8,35% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị tăng thêm (VA) khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,27%; khu vực công nghiệp -xây dựng tăng 3,99%; khu vực dịch vụ tăng bứt phá ở mức 9,86%; tăng trưởng VA của 3 khu vực đã góp phần làm gia tăng thuế sản phẩm, theo đó thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,82% so với cùng kỳ năm.

Với mức tăng 8,35% trong quý 2/2024, tốc độ tăng GRDP của Đà Nẵng xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, GRDP của thành phố ước tăng 5%, cao hơn mức tăng 3,48% của cùng kỳ năm 2023 và cao hơn mức tăng bình quân 3,54% của 6 tháng đầu năm giai đoạn 2020-2024. Trong mức tăng 5,00% toàn nền kinh tế trong 6 tháng qua, khu vực dịch vụ tăng 5,99%, đóng góp chính cho tăng trưởng GRDP chung với 4,17 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp -xây dựng tăng 1,70%, đóng góp 0,32 điểm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng nhẹ 0,85%, đóng góp 0,02 điểm và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,17%, đóng góp 0,49 điểm.

TP. HCM

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 567.648,7 tỷ đồng, tăng 6,46% so với cùng kỳ. Trong mức tăng trưởng chung 6,46% của kinh tế Thành phố: Khu vực thương mại dịch vụ đóng góp nhiều nhất 4,34 điểm phần trăm, đồng thời có mức tăng trưởng cao nhất 7,26%; khu vực công nghiệp – xây dựng đóng góp 1,20 điểm phần trăm với mức tăng trưởng 5,55%, trong đó công nghiệp đóng góp 1,05 điểm phần trăm, xây dựng đóng góp 0,15 điểm phần trăm; khu vực nông nghiệp đóng góp 0,38 điểm phần trăm và tăng 0,18%.

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá hiện hành): Khu vực nông lâm thuỷ sản chiếm tỷ trọng 0,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 21,0%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 65,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 12,9%.

Cần Thơ

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước tính tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 4,68%, quý 2 tăng 6,74%). Cục Thống kê Cần Thơ đánh giá, dù đây không phải là mức tăng trưởng cao nhưng lại là kết quả tích cực, đáng ghi nhận mà thành phố này đạt được.

Trong tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,21%, đóng góp 0,20 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,61%, đóng góp 1,81 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,05%, đóng góp 3,64 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,06%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm.

Quy mô kinh tế thành phố Cần Thơ 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành ước đạt 65.392 tỷ đồng, tăng 10,18% so với cùng kỳ năm 2023. Về cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 8,63%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,46%; khu vực dịch vụ chiếm 53,35%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,56% (cơ cấu tương ứng 6 tháng năm 2023: 8,55%; 32,21%; 52,49% và 6,75%).