Tạo nguồn vốn thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh

Theo đó, điều tiết 100% cho ngân sách cấp tỉnh tiền sử dụng đất từ 4 dự án để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với cảng nước sâu Cửa Lò.



Bốn dự án trên bao gồm: dự án khu đô thị Sông Lam tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, diện tích 163,48 ha; dự án Khu đô thị triển lãm Sông Lam tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, diện tích 20 ha; dự án Khu đô thị tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, diện tích 24,9 ha; dự án Khu đô thị xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, diện tích 9,67 ha.

HĐND tỉnh Nghệ An cũng giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết và giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết trên.

Trước đó, liên quan đến kiến nghị của tỉnh Nghệ An về quy hoạch, đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Vinh, trong thông báo của Văn phòng Chính phủ ngày 11/8/2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ: UBND tỉnh Nghệ An chủ động phối hợp, cung cấp số liệu liên quan tới dự báo công suất, quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh để Bộ Giao thông vận tải rà soát, xem xét thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch (nếu phù hợp) theo đúng trình tự, thủ tục và quy định trong quá trình lập, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Liên quan đến đầu tư xây dựng cảng nước sâu Cửa Lò, tại thông báo nêu trên cũng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, rà soát tổng thể quy hoạch mặt bằng công năng khu vực cảng; trên cơ sở đó hướng dẫn tỉnh Nghệ An hoàn thiện thủ tục và thực hiện dự án theo dúng quy định; ưu tiên các phương án huy động nguồn lực đầu tư từ phương thức đối tác công tư, xã hội hóa…