Tập 14 Chiến Sĩ Quả Cảm: Hành trình phá án Lóng Luông quả cảm, đầy cảm xúc

Tập 14 Chiến Sĩ Quả Cảm lên sóng tối 26/10 trên VTV3 với chủ đề "Trận đánh đồi Rồng", tiếp tục phần "Đại án" lấy cảm hứng từ chuyên án ma túy 279LL, 18TN, 19TN - một trong những chuyên án chưa có tiền lệ do lực lượng CAND phối hợp triệt phá. Chuyên án này huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp liên lực lượng, truy bắt các đối tượng có vũ trang vận chuyển ma túy xuyên biên giới Việt - Lào.

Nếu tập trước là "vũ trang thô sơ để cảnh báo", thì lần này, các chiến sĩ bước vào giai đoạn sinh tử - "nổ súng để trấn áp, không nổ súng để bắn hạ". Trong dòng hồi tưởng xúc động, Đại tá Trần Thanh Sơn nhắc về sự hy sinh của Đại úy Lường Phát Chiêm - người ngã xuống trong trận đánh năm 2014, khiến khán giả lặng người trước giá trị của lòng quả cảm.

10 chiến sĩ tinh nhuệ được lựa chọn, băng rừng, vượt suối, phục kích 5 ngày 4 đêm giữa núi rừng Lóng Luông để triệt phá hơn 50 tên tội phạm. Những cảnh huấn luyện bắn đạn thật, hành quân 4km trong quân trang nặng nề, hay nằm phục kích giữa rừng mưa khiến dàn nghệ sĩ nhập vai như MONO, Ngô Kiến Huy, Song Luân, Binz, Kiều Minh Tuấn, Dương Lâm… thấu hiểu sâu sắc tinh thần "đánh án trong tĩnh lặng, hy sinh trong thầm lặng".

Khi phát hiện nhóm tội phạm có cả phụ nữ và trẻ nhỏ, các chiến sĩ đã xin lệnh "không đánh", thể hiện tính nhân văn và kỷ luật thép của người chiến sĩ CAND. Như Binz xúc động chia sẻ: "Trang sách hôm nay không phải là thất bại, mà là nền cho những chiến thắng sau này."

Những tiếng súng cuối cùng vang lên, khép lại trận đánh trong khói lửa và nước mắt. Chiến Sĩ Quả Cảm khép lại với niềm tri ân sâu sắc dành cho những người lính quả cảm đã ngã xuống - những người giữ bình yên cho Tổ quốc bằng chính máu xương của mình.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ra mắt chương trình đặc biệt "80 năm – Tri ân người chiến sĩ" với cam kết đồng hành cùng các chiến sĩ bộ đội và công an nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, gói tín dụng 8.000 tỷ đồng sẽ được dành để hỗ trợ nhu cầu nhà ở cho các cán bộ chiến sĩ với lãi suất ưu đãi cố định 5,5% trong 12 tháng đầu, mức cho vay tối đa 5 tỷ đồng/khách hàng, tặng kèm gói bảo hiểm thân nhân với quyền lợi bảo vệ lên đến 50 triệu đồng. Đồng thời, ngân hàng cũng áp dụng mức lãi suất tiền gửi tri ân cộng thêm trên kênh Online lên đến 0,6%/năm, tùy số tiền gửi và kỳ hạn.

Bên cạnh đó là chương trình tín dụng tiêu dùng linh hoạt, các cán bộ chiến sĩ nhận lương qua tài khoản tại BIDV được hỗ trợ vay tiêu dùng không tài sản đảm bảo với hạn mức lên đến 150 triệu đồng, trong đó hạn mức thẻ tín dụng được cấp tự động lên đến 100 triệu đồng; vay thấu chi không tài sản bảo đảm lên đến 50 triệu đồng với lãi suất đặc biệt chỉ 5.5%/năm cố định trong suốt thời gian vay.

Ngoài ra, BIDV ra mắt thẻ BIDV Visa Flexi phiên bản giới hạn "Sao vàng – Hào khí Việt Nam" với ưu đãi đến 1 triệu đồng khi phát hành thẻ mới, miễn phí thường niên (áp dụng từ 02/09/2025 đến hết tháng 02/2026) cùng nhiều dịch vụ, tiện ích ưu đãi khác.

BIDV còn phối hợp cùng các bộ, ban, ngành trao tặng 5.000 suất học bổng cho con em chiến sĩ có thành tích xuất sắc, đồng thời cam kết triển khai 80 công trình dân sinh và an sinh xã hội giai đoạn 2025 - 2027, với ngân sách dự kiến 40 tỷ đồng.

Trong suốt 68 năm hình thành và phát triển, BIDV luôn kiên định gắn kết phát triển kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng. Ngân hàng đã dành hàng nghìn tỷ đồng cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa nhà tạm, khắc phục thiên tai. Đại diện BIDV chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm tài chính thiết thực, đồng thời gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên đất nước. Mỗi gói tín dụng, học bổng hay công trình dân sinh đều là lời tri ân chân thành từ BIDV.