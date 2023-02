Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan công bố khoản đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

Theo Giám đốc điều hành CRC Yol Phokasub, tập đoàn coi Việt Nam là một thị trường tiềm năng cao với kinh tế tăng trưởng liên tục. Thị trường bán lẻ Việt Nam ước tính trị giá 49,7 tỷ USD mỗi năm và đang tăng trưởng với tốc độ 10 - 12%/năm. Với chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam, những năm qua, CRC đã đặt ra lộ trình 5 năm để tiếp tục mở rộng tại đây với nguồn đầu tư 50 tỷ baht trong thời gian 5 năm tới.



CRC đã đầu tư hơn 10 tỷ baht (290 triệu USD) để mở rộng hoạt động kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2022. Central Retail Việt Nam có hơn 340 cửa hàng với tổng diện tích sàn hơn 1,2 triệu mét vuông trên 40 tỉnh thành. Ông Olivier Langlet, Giám đốc điều hành của Central Retail Việt Nam cho biết công ty đã ghi nhận doanh thu bán hàng tăng trưởng nhanh chóng trong nước, từ 300 triệu baht (8,7 triệu USD) vào năm 2014 lên 38,6 tỷ baht (1,12 tỷ USD ) vào năm 2021. Đánh giá nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bất chấp những bất ổn của thế giới, ông Langlet kỳ vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam sẽ đạt lần lượt là 6,7% và 7,2% vào năm 2023 và 2024, so với mức trung bình 3,5%/năm của Thái Lan trong hai năm tới. Điều này sẽ đưa Việt Nam trở thành thị trường phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Ông Langlet cho biết, Central Retail Việt Nam muốn phát triển mảng kinh doanh thực phẩm trên toàn quốc để củng cố vị trí dẫn đầu trong phân khúc đại siêu thị tại Việt Nam, bằng cách đổi thương hiệu, đổi mới 10 chi nhánh GO! và mở rộng thị trường siêu thị Tops market và chi nhánh Mini go! bằng cách thêm 8 đến 10 cửa hàng outlet để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng địa phương. Bên cạnh đó, Central Retail Việt Nam cam kết sẽ củng cố danh mục thực phẩm tươi sống và phi thực phẩm để thúc đẩy lưu lượng khách hàng, cũng như chuẩn bị cho việc ra mắt chi nhánh mới trong tương lai. Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch cải tạo 10 - 12 chi nhánh của chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim và mở thêm 3 - 5 chi nhánh mới, bao gồm các cửa hàng trong hệ thống trung tâm mua sắm GO!