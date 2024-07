Tập đoàn Bảo Ngọc (BNA): Đầu tư Văn phòng nhà xưởng cho chiến lược dài hạn

Vừa qua, Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc đã nhận chuyển nhượng toàn bộ văn phòng và nhà xưởng trên lô đất CN1, Cụm công nghiệp Từ Liêm, nay là số 2, phố Thanh Lâm, thuộc phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với tổng diện tích lô đất là 8.792 m2 trong đó bao gồm tòa nhà văn phòng 8 tầng (diện tích sàn 2.198 m2) và 5830 m2 diện tích nhà xưởng.

Việc nhận chuyển nhượng nhà xưởng và văn phòng gắn liền với đất nói trên của Bảo Ngọc đã nằm trong chiến lược phát triển kinh doanh và định hướng phát triển của tập đoàn này giai đoạn 2025-2030 trở thành tập đoàn với nhiều công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm và đồ uống.

Nhân dịp này, ông Lê Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc đã có những chia sẻ về định hướng phát triển kinh doanh của công ty.

Xin ông cho biết tại sao Bảo Ngọc lại đầu tư nhận chuyển nhượng nhà xưởng và văn phòng tại thời điểm này?

Việc đầu tư nhận chuyển nhượng tòa nhà văn phòng và toàn bộ nhà xưởng gắn liền trên diện tích gần 9000 m2 đất nằm trong định hướng lâu dài của công ty và đã được ĐHĐCĐ công ty thông qua. Trong thời gian qua, công ty cũng đã chuyển nhượng văn phòng là Tòa nhà Bảo Ngọc trên diện tích đất là 2.200m2 để tìm kiếm địa điểm có diện tích rộng hơn, thuận tiện giao thông hơn để làm trụ sở văn phòng công ty, ngoài ra nhà xưởng sản xuất chính của công ty hiện nay có diện tích nhỏ hẹp không đáp ứng được nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, trong thời gian qua công ty đã tìm kiếm và lựa chọn đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với diện tích đất gần 9.000m2, bao gồm một tòa nhà văn phòng 8 tầng với tổng diện tích sàn trên 2.200m2 và khu nhà xưởng với diện tích gần 6.000 m2, dự kiến chúng tôi sẽ xin phép cải tạo lên 2-3 tầng để đầu tư thành một trong những nhà máy sản xuất chính của Bảo Ngọc Miền Bắc. Việc đầu tư nhận chuyển nhượng tòa nhà và nhà xưởng này đáp ứng nhu cầu trụ sở văn phòng khang trang và nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế, thuận tiện giao thông và đặc biệt là dễ thu hút được lao động có trình độ cao bởi nằm trong quận nội thành và chỉ cách bến xe buýt 100m và cách nhà ga Metro số 3 Nhổn – Ga Hà Nội khoảng 300m.

Năm 2023 Bảo Ngọc cũng đã nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Bảo An Hà Nam kèm theo gần 3ha đất tại KCN Châu Sơn, Hà Nam và nay lại nhận chuyển nhượng thêm gần 9,000m2. Vậy ông có thể cho chúng tôi biết thêm về kế hoạch này?

Như tôi đã chia sẻ, Bảo Ngọc đang bước sang một giai đoạn phát triển mới nên cần phải chuẩn bị sẵn hạ tầng cơ sở, đặc biệt là đất đai, nhà xưởng đế sẵn sàng cho việc mở rộng nhà máy, phát triển thêm ngành hàng mới. Bên cạnh đó, trong thời gian chưa sử dụng hết chúng tôi sẽ khai thác cho thuê. Hiện nay nhu cầu thuê nhà xưởng tiêu chuẩn rất lớn và việc cho thuê cũng đem lại lợi nhuận và dòng tiền khá tốt

Vừa qua, công ty đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc, xin ông cho biết định hướng của công ty qua việc đổi tên này?

Công ty thực hiện đổi tên nhằm hiện thực hoá chiến lược trở thành Tập đoàn có nhiều công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm và đồ uống. Sau khi đã đạt được mục tiêu phát triển hệ thống kênh phân phối, HĐQT lựa chọn chiến lược mở rộng bằng hình thức đầu tư M&A các công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống và nông nghiệp công nghệ cao. Trong thời gian qua, Bảo Ngọc cũng đã tham gia rất nhiều Hội chợ triển lãm, các diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại với nhiều quốc gia trên thế giới và hiện chúng tôi đang hợp tác với nhiều đối tác lớn để nhận chuyển giao công nghệ và cũng đã xuất khẩu nông sản là đặc sản vùng miền của Việt Nam như: hạt điều, tiêu, sầu riêng, bánh pía…cho trên 20 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, công ty cũng mời các chuyên gia nước ngoài về phát triển các dòng sản phẩm mới để từng bước hiện thực hóa sứ mệnh "Đưa dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe cộng đồng".

Công ty có kế hoạch tìm kiếm các đối tác chiến lược trong tương lai?

Để theo đuổi định hướng trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, dược phẩm, đồ uống và nông nghiệp công nghệ cao, công ty có định hướng tìm kiếm các đối tác chiến lược đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore để có thể đồng hành, hỗ trợ công ty về công nghệ, tài chính và công tác R&D để nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra các sản phẩm mới và phát triển thị trường. Với việc được ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ năm 2024-2025, công ty sẽ định hướng tìm các nhà đầu tư chiến lược để đồng hành với quá trình phát triển của công ty trong tương lai.

Công ty có thể chia sẻ về kết quả kinh doanh của công ty trong năm 6 tháng đầu năm 2024?

Kết thúc quý II/2024, doanh thu hợp nhất dự kiến Bảo Ngọc đạt 420 tỷ đồng, bằng 25% so với kế hoạch dự kiến năm 2024 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 20 tỷ đồng, bằng 29% so với kế hoạch và tăng 186% so với cùng kỳ. Trong đợt kinh doanh Trung thu sắp tới, Bảo Ngọc xác định đây là thời điểm lớn nhất trong năm để công ty đẩy mạnh doanh thu các sản phẩm Bánh Trung thu là một trong những sản phẩm chủ lực của công ty. Trong năm qua, ngoài các sản phẩm truyền thống, Bảo Ngọc đã phát triển thêm rất nhiều sản phẩm mới, lạ, tốt cho sức khỏe, làm tinh hoa giá trị truyền thống và đa dạng hóa kênh bán hàng, trong đó đầu tư mạnh cho kênh thương mại điện tử, một kênh bán hàng rất hiệu quả và đang trở thành xu hướng của thế giới. Chúng tôi tin tưởng sẽ có kết quả kinh doanh tích cực tại mùa Trung thu năm nay.

Xin cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ buổi phỏng vấn hôm nay