Tập đoàn bất động sản hủy kế hoạch nghìn tỷ, "buông" ý định mua dự án Đại Nam của ông Dũng "lò vôi"

Danh Khôi hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) mới đây đã công bố tài liệu phục vụ cho Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong tại liệu là tờ trình là hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024 của Danh Khôi.

"Do bối cảnh kinh tế tiếp tục có nhiều biến động, điều kiện thị trường không thuận lợi để triển khai việc phát hành theo kế hoạch. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án huy động vốn phù hợp, đảm bảo nguồn lực triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh 2025", tài liệu của Danh Khôi nêu lý do.

Khu dân cư Đại Nam

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Danh Khôi đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2024. Doanh nghiệp sẽ chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để thu về 1.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động 195 tỷ đồng trong số đó dự kiến được dùng để mua một phần dự án tại Khu dân cư Đại Nam (Quốc lộ 13, Chơn Thành, Bình Phước) của đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi").

Khu dân cư Đại Nam do Công ty TNHH MTV Tân Khai – thành viên của Công ty CP Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng làm chủ đầu tư – tọa lạc trên diện tích gần 97 ha. Dự án bao gồm 2.459 căn nhà phố và biệt thự, 4 trường mầm non, 1 trường trung học phổ thông, với quy mô dân số dự kiến khoảng 12.000 người.

Hạ tầng giao thông được thiết kế theo lưới ô bàn cờ, phát triển trên nền đất rộng hơn 323.249 m². Mặc dù được mở bán từ cuối năm 2018, nhưng khi kiểm tra thực tế, gần như toàn bộ khu đất gần 97 ha vẫn bỏ trống, chưa có nhà ở.

Những nội dung quan trọng khác

Cùng với đó, nhằm tạo cơ sở triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo định hướng đa ngành cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng, doanh nghiệp này cũng bổ sung hàng loạt ngành nghề kinh doanh mới.

Danh Khôi cho biết, việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao, Dược phẩm, Vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe... là rất cần thiết cho công ty.

Cụ thể, Danh Khôi bổ sung 11 ngành, nghề kinh doanh bao gồm: Quảng cáo, Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, Bán buôn gạo, Bản buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, Bán buôn thực phẩm, Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Bán buôn tổng hợp, Bán buôn đồ uống, Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp, Hoạt động y tế khác chưa được nhân vào đâu.

Một dự án do Danh Khôi thực hiện. Ảnh: Danh Khôi.

Đặc biệt, theo kế hoạch hoạt động kinh doanh, từ năm 2025, công ty sẽ hoạt động theo định hướng đa ngành. Trong khi đó, "Danh Khôi" là thương hiệu gắn liền với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản. Vì vậy, phía Danh Khôi cho biết, công ty cần một thương hiệu mới, phản ánh đầy đủ tầm nhìn chiến lược, định hướng đa ngành và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế.

Từ đó, Danh Khôi đề xuất đổi tên thành Công ty cổ phần tập đoàn NRC . Tên gọi mới "NRC" được chọn trên cơ sở kế thừa mã chứng khoán NRC hiện có, đồng thời mang thông điệp ba trụ cột chiến lược của công ty.