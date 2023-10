Tập đoàn Bcons và hành trình kiến tạo an cư

Quá trình hoạt động và phát triển



Trong 3 năm đầu từ 2013 – 2016, mục tiêu đưa thương hiệu Bcons trở thành thương hiệu được nhiều nhà đầu tư trong nước biết đến đồng thời là công ty đi đầu trong triển khai và ứng dụng BIM.

Từ năm 2016 – 2019, dựa trên đà phát triển của Bcons và công nghệ BIM, công ty quyết tâm xây dựng bộ máy làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, hoàn thành quy trình kiểm soát, quản lý trên tất cả những dự án, và trên văn phòng công ty, xây dựng văn hóa truyền thống cho công ty, mục đích nâng cao thương hiệu Bcons và sự hài lòng của khách hàng, được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến, doanh thu và lợi nhuận đi vào ổn định, đạt chứng chỉ ISO.

Từ năm 2019 trở đi, xây dựng thương hiệu Bcons thành một trong các Công ty Tư vấn thiết kế và xây dựng đứng hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2022, Bcons lọt top 10 nhà phát triển thị trường bất động sản tiềm năng nhất.

Với xu hướng phát triển và hội nhập với nền kinh tế thị trường thế giới, thời điểm hiện tại Việt Nam đang kêu gọi mạnh mẽ sự đầu tư từ các quốc gia khác bằng các chính sách ưu đãi cho những đối tác đầu tư. Thêm vào đó là sự ổn định về chính trị và an ninh đã khiến Việt Nam trở thành điểm đầu tư an toàn và hiệu quả tối ưu nhất trong khu vực. Do vậy sứ mệnh của Bcons là mang lại cho những nhà đầu tư là hiệu quả đầu tư, chất lượng sản phẩm, và thời gian của những công trình xây dựng mà người ta đầu tư, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và làm tăng trưởng nền kinh tế thị trường Việt Nam.

10 năm 1 chữ Tín

Qua 10 năm hình thành, Tập đoàn Bcons đã xây dựng và phát triển hơn 10 dự án trải khắp thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Dĩ An với đa dạng các loại hình bất động sản như tòa nhà văn phòng, nhà phố thấp tầng, đặc biệt là các khu căn hộ chung cư phủ khắp Dĩ An như Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Bee, Bcons Green View, Bcons Plaza, Bcons Sala, Bcons Polygon, nhà phố Bcons Plaza, Bcons City,.. Hầu hết các dự án do Tập đoàn Bcons phát triển đều đảm bảo đúng tiến độ xây dựng và bàn giao tới cư dân đúng thời hạn.

Vào tháng 5 năm 2023, Bcons đã cho ra mắt dự án thứ 11 - Bcons Polaris (dự án đầu tư xây dựng chung cư Lê Trọng Tấn). Với tâm huyết và mong muốn kiến tạo nên một cộng đồng tri thức, một chốn an cư mới giúp người dân sớm hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà.

Phối cảnh dự án Bcons Polaris

Bcons Polaris (dự án đầu tư xây dựng Chung cư Lê Trọng Tấn) tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, tiếp giáp quốc lộ 1A, quốc lộ 1K và đại lộ Phạm Văn Đồng. Cho thấy dự án sở hữu vị trí đắc địa khi nằm tại "cửa ngõ" giữa thành phố Dĩ An và thành phố Hồ Chí Minh. Được bao phủ bởi hàng loạt các trụ cột tiện ích cơ bản như chợ, bệnh viện, trường học các cấp, siêu thị,... Đặc biệt là khu công nghiệp Sóng Thần với mật độ dày các kỹ sư, chuyên gia làm việc. Trong tương lai, Bcons Polaris chắc chắn sẽ trở thành điểm thu hút cư dân về sinh sống và là dấu mốc mới trong hành trình phát triển và xây dựng chữ Tín của Tập đoàn Bcons.