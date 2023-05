Tập đoàn có tiếng của "đại gia Đông Âu" sở hữu loạt dự án nghìn tỷ đang làm ăn ra sao?

CTCP Eurowindow Holding vừa công bố các chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp này trong năm 2022. Theo đó, vốn chủ sở hữu của Eurowindow Holding tại ngày 31/12/2021 ở mức 9.785 tỷ đồng, tăng 2.025 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Nợ phải trả đạt 6.360 tỷ đồng, giảm 779 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế của Eurowindow Holding trong năm qua đạt 249 tỷ đồng, tăng 1,96 so với cùng kỳ năm 2021, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 2,548%.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Eurowindow Holding đạt 16.145 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm.

Eurowindow Holding người đại diện là ông Nguyễn Cảnh Sơn (SN 1967) kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Sơn từng có thời gian dài kinh doanh ở Đông Âu, sau đó trở về Việt Nam kinh doanh, tập trung vào việc cung cấp giải pháp tổng thể về cửa tại thị trường Việt Nam.

Về cơ cấu sở hữu, Eurowindow Holding hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Sơn trực tiếp nắm 8,5% cổ phần, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Quỳnh Chi có 0,5%, 91% còn lại thuộc về CTCP EuroFinance - một pháp nhân được thành lập năm 2010.

Eurowindow Holding nắm giữ loạt dự án tầm cỡ trải dài từ Hà Nội, tới Nghệ An, Phú Quốc, Nha Trang, Quảng Bình,…

Một số dự án của Eurowindow Holding.

Ở phân khúc bất động sản thương mại, một số dự án gắn liền với tên tuổi Eurowindow Holding đã hoàn thành và đi vào hoạt động như: Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Matxcova (Liên Bang Nga), Tổ hợp đa chức năng Eurowindow Multi Complex (Cầu Giấy, Hà Nội), TTTM Vicentra (Vinh, Nghệ An), TTTM Melinh PLAZA (Mê Linh, Hà Nội), TTTM Melinh PLAZA Hà Đông (Hà Đông, Hà Nội), Tòa nhà văn phòng Eurowindow Office Building (Đống Đa, Hà Nội), Tòa nhà chung cư Eurowindow Tower Nghệ An (Vinh, Nghệ An), Tòa tháp Thành Công - 57 Láng Hạ (Hà Nội), Khu đô thị Nghĩa Đô (Từ Liêm, Hà Nội), Khu đô thị Eurowindow River Park (Hà Nội), Khu đô thị Eurowindow Garden City (Thanh Hóa)...

Ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, Eurowindow Holding hiện đang trực tiếp quản lý, vận hành và kinh doanh một số dự án, trong đó, quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Cam Ranh và Radisson Blu Resort Cam Ranh có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, đã được công nhận tiêu chuẩn 5 sao và chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2019.



Vài năm trở lại, Eurowindow Holding đẩy mạnh phát triển ở mảng bất động sản với nhiều dự án đô thị qui mô lớn. Điển hình vào tháng 10/2020, liên danh Eurowindow Holding - CTCP Xây dựng và Quản lý dự án số 1 (PCM1) đã trúng thầu dự án Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang và xã Hoằng Long, TP. Thanh Hóa quy mô 176 ha, tổng mức đầu hơn 12.622 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, Liên danh Công ty TNHH Thăng Long - PCM1 đã được UBND tỉnh Yên Bái chấp thuận làm chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) khu vực cầu Tuần Quán, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái. Tới đầu năm 2021, Thăng Long đã liên danh với công ty con của Eurowindow Holding là CTCP Eurowindow Quảng Bình Five Star để làm dự án Khu đô thị Eurowindow Grand City có vốn 440 tỷ đồng. Cùng với đó liên danh Eurowindow Holding-PCM1 đã trúng dự án Xây dựng khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam quy mô 4.000 tỷ đồng tại Nghệ An.

Đầu năm 2022, Thăng Long và CTCP Đầu tư du lịch Eurowindow Nha Trang cũng đang tiến hành thực hiện dự án Khu đô thị tại xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc với diện tích 10,5ha, chi phí thực hiện 1.134 tỷ đồng tại TP. Vinh.