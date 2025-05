Tập đoàn của ông Johnathan Hạnh Nguyễn muốn đầu tư khu thương mại tự do 8.000 hecta ở gần sân bay Long Thành

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Theo Báo Đồng Nai, ngày 15/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc với Tập đoàn Liên Thái Bình Dương về việc tìm hiểu để đầu tư khu thương mại tự do tại Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, Đồng Nai đã thông tin cho phía Tập đoàn Liên Thái Bình Dương về Đề án Khu thương mại tự do mà tỉnh đang xây dựng. UBND tỉnh đang xây dựng đề án và dự kiến hoàn thành trong tháng 5 với quy mô đề xuất Khu thương mại tự do là 8.000 hecta (chiếm 1,3% diện tích tỉnh), hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển khu thương mại tự do.

Qua rà soát, Sở Tài chính đề xuất vị trí 2 khu logistics sát sân bay Long Thành diện tích 1.000 hecta và 180 hecta, ngoài ra còn có khu đất 284 hecta cạnh sân bay để công ty tìm hiểu.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành cũng như phía Tập đoàn Liên Thái Bình Dương cùng trao đổi những thông tin liên quan đến việc xây dựng đề án xây dựng khu thương mại tự do trên địa bàn. Tập đoàn Liên Thái Bình Dương cũng chia sẻ về những dự án mà đơn vị đang thực hiện, những lợi ích mang lại khi phát triển khu thương mại tự do gắn với sân bay, cảng biển...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức hoan nghênh Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đến tìm hiểu đầu tư tại Đồng Nai. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp cùng trao đổi, bàn bạc những vấn đề cụ thể, hướng tới xây dựng thành công một khu thương mại tự do trên địa bàn.

Đồng Nai đang gấp rút triển khai xây dựng Đề án Khu thương mại tự do (TMTD) nhằm khai thác tốt hơn những tiềm năng lợi thế của địa phương. Dự kiến đề án sẽ được hoàn thành trong tháng 5/2025 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, khu TMTD sẽ tận dụng tối đa lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng Phước An và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại khu TMTD sẽ phát triển các ngành, lĩnh vực khác nhau với các phân khu chức năng như: khu sản xuất; khu logistics; khu thương mại dịch vụ, tài chính; khu kinh tế số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Tỉnh Đồng Nai đang đề xuất 6 khu vực có thể nghiên cứu để xây dựng khu TMTD gồm: Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp; Khu công nghệ thông tin tập trung; Khu đổi mới sáng tạo; Khu logistics (huyện Long Thành); Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ); Khu cảng Phước An và hậu cần cảng (huyện Nhơn Trạch).

Đối với Đồng Nai, khu TMTD được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Đồng Nai trở thành trung tâm logistics và hàng không quốc tế, tạo cú hích để Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.