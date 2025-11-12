Tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng ra mắt xe điện học đường với loạt công nghệ giám sát, đảm bảo không bỏ sót học sinh

Theo thông báo mới, GSM và VinBus vừa giới thiệu School Bus, dịch vụ “xe điện học đường chuyên biệt” đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng 100% ô tô điện VinFast và được vận hành trên nền tảng công nghệ của Xanh SM. Dòng xe này được thiết kế riêng cho việc đưa đón học sinh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn theo Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ 2024.

School Bus sử dụng mẫu xe điện EB 6 – dòng xe chở khách cỡ nhỏ mới của VinFast, với 19 chỗ ngồi, khoang rộng và vận hành êm. Xe được trang bị hệ thống giám sát an toàn Secure to Safe (S2S) gồm camera tại cửa lên xuống và khoang hành khách, công nghệ định vị GPS, tính năng điểm danh bằng Face ID và quy trình kiểm tra khoang xe sau mỗi chuyến nhằm bảo đảm không bỏ sót học sinh. Toàn bộ dữ liệu hành trình được mã hóa và gửi đến nhà trường cùng đội ngũ vận hành để theo dõi và quản lý.

Ngoài ra, xe được lắp đặt máy lọc và cảm biến chất lượng không khí, nhằm duy trì môi trường trong lành trong suốt hành trình. VinBus cho biết, các tài xế và giám sát viên đều được đào tạo chuyên biệt về kỹ năng an toàn và tâm lý trẻ nhỏ, tuân thủ quy trình năm bước an toàn của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Công Nhật, Phó tổng giám đốc vận hành VinBus, cho biết an toàn là yếu tố trọng tâm trong thiết kế và vận hành dịch vụ.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ School Bus sẽ được triển khai tại các trường Vinschool ở Hà Nội và TP.HCM, sau đó mở rộng đến các trường tư thục và quốc tế khác trong năm học 2026–2027. Dịch vụ cũng sẽ được tích hợp trên ứng dụng Xanh SM, cho phép phụ huynh theo dõi lộ trình di chuyển và trạng thái đón – trả học sinh theo thời gian thực, tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu của nhà trường.

Về lâu dài, GSM và VinBus cho biết sẽ hợp tác với các cơ sở giáo dục để chuẩn hóa mô hình “Học đường Xanh”, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn và bền vững, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero 2050) của Việt Nam.

Bên cạnh dịch vụ đưa đón học sinh theo tuyến cố định, School Bus cũng cung cấp dịch vụ chở khách theo đoàn với lộ trình linh hoạt tùy theo nhu cầu.



