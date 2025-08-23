Tập đoàn DETECH khởi công dự án phức hợp văn phòng cao cấp DETECH COMPLEX

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

23-08-2025 - 08:00 AM | Bất động sản

Sáng ngày 21/8/2025, Tập đoàn DETECH đã long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án DETECH COMPLEX tại lô đất D14 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy – khu vực trung tâm của khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Dự án Tòa nhà hỗn hợp – Trụ sở Công ty (Dự án DETECH COMPLEX) được phát triển trên khu đất có diện tích hơn 5.300 m², với quy mô 32 tầng nổi và 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng lên tới trên 91.600 m². Được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh LEED Gold, công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thị trường văn phòng hạng A tại khu vực phía Tây Thủ đô – hiện đại, tiện nghi và thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, DETECH COMPLEX là dự án được kiến trúc sư nổi tiếng Chris Boss thiết kế với sự tư vấn của KTS Nguyễn Tiến Thuận và KTS Ngô Doãn Đức - Chuyên gia tư vấn kiến trúc Tập đoàn DETECH, với cảm hứng độc đáo kết hợp giữa phong cách châu Âu hiện đại và hình tượng thiên nhiên Việt Nam, đặc biệt là cảm hứng từ hang động Sơn Đoòng, tạo nên một công trình mang đậm dấu ấn bản sắc và nghệ thuật kiến trúc hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Văn Tám, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn DETECH, cho biết: "DETECH mong muốn xây dựng một toà nhà hiện đại, thông minh, có điểm nhấn về thiết kế ấn tượng và góp phần cho Hà Nội một công trình biểu tượng mang tầm cỡ và tiêu chuẩn quốc tế."

Việc đầu tư vào DETECH COMPLEX là bước đi chiến lược của Tập đoàn DETECH nhằm khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản văn phòng cao cấp. Dự án không chỉ cung cấp không gian làm việc chất lượng, mà còn mang đến một môi trường làm việc xanh, thông minh và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Lãnh đạo Tập đoàn DETECH đã gửi lời cảm ơn và cam kết đồng hành cùng các đối tác và nhà thầu – những đơn vị có uy tín và năng lực hàng đầu trong ngành xây dựng tại Việt Nam như Tập đoàn xây dựng DELTA, Liên danh thiết kế kiến trúc Lava & Inros Lackner, IBST, Golden Earth,…

