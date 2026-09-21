Tập đoàn Điện Quang (DQC) lên tiếng về lý do lợi nhuận sau thuế giảm gần 60% sau kiểm toán

Tập đoàn Điện Quang bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

Ngày 9/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 498/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang (HoSE: DQC).

Theo quyết định, Điện Quang bị phạt 150 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, công ty công bố sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm 2025.

Bên cạnh khoản tiền phạt, Tập đoàn Điện Quang còn bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin sai lệch theo quy định.

Sau đó, Tập đoàn Điện Quang đã công bố thông tin về việc cải chính, giải trình bổ sung và khắc phục thông tin đã công bố liên quan đến lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất trước kiểm toán của Điện Quang là gần 11,5 tỷ đồng. Sau kiểm toán, doanh nghiệp thực hiện các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận sau thuế tổng cộng gần 6,7 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 xuống còn gần 4,9 tỷ đồng, giảm 58%.

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm sau kiểm toán﻿

Khoản điều chỉnh lớn nhất là 4,25 tỷ đồng, liên quan đến khoản đầu tư của Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang (Công ty con) vào Công ty Xelex.﻿

Trước kiểm toán, Công ty Công nghệ Cao Điện Quang đã trích lập dự phòng 100% cho khoản đầu tư 21,25 tỷ đồng vào Xelex. Sau kiểm toán, khoản dự phòng này được xác định không đủ điều kiện tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, Điện Quang phải ghi nhận bổ sung 4,25 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.﻿

Khoản điều chỉnh thứ hai liên quan đến doanh thu tài chính từ cổ tức của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Theo Điện Quang, trước kiểm toán, khi lập báo cáo tài chính, công ty căn cứ ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 31/12/2025 để ghi nhận gần 1,23 tỷ đồng doanh thu tài chính từ cổ tức vào kết quả kinh doanh năm 2025. Tuy nhiên, kiểm toán xác định thời điểm đủ điều kiện ghi nhận doanh thu tài chính phải căn cứ vào ngày chi trả cổ tức là 06/03/2026. Do đó, khoản cổ tức này không đủ điều kiện ghi nhận vào doanh thu tài chính năm 2025 và được điều chỉnh giảm khỏi doanh thu của năm này.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm toán, Điện Quang và đơn vị kiểm toán còn điều chỉnh một số khoản chi phí vào năm 2025 với số tiền với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Sau các điều chỉnh, Điện Quang cho biết đã thực hiện cải chính thông tin lợi nhuận sau thuế năm 2025 đã công bố trước đó, cập nhật lại số liệu theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và giải trình nguyên nhân dẫn đến chênh lệch giữa số liệu trước và sau kiểm toán.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ tăng cường quy trình kiểm tra, đối chiếu số liệu trước khi công bố thông tin nhằm hạn chế chênh lệch giữa số liệu công bố và số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán.﻿

Về kết quả kinh doanh mới nhất, Tập đoàn Điện Quang ghi nhận 565 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 58% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Tập đoàn Điện Quang báo lợi nhuận sau thuế 14,2 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 7,2 tỷ đồng đạt được trong nửa đầu năm 2025.