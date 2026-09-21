Giới siêu giàu Việt Nam ngày càng chuộng “dinh thự bay” như tỷ phú Elon Musk, Bill Gates: Đội chuyên cơ trị giá 20.000 tỷ đồng tăng gần 67% chỉ trong một năm

Theo báo cáo Business Jet Fleet Report - YE 2025 Asia-Pacific của Asian Sky Group (ASG), Việt Nam có 15 máy bay thương gia vào cuối năm 2025, tăng 6 chiếc so với mức 9 chiếc của năm 2024, tương đương mức tăng trưởng 66,7%.

Đây là tốc độ tăng trưởng đội bay cao nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2025, dù số lượng máy bay của Việt Nam vẫn còn khá nhỏ.

Đáng chú ý, trong số 15 chiếc được ASG thống kê, có 12 chiếc mang đăng ký Việt Nam, tăng 4 chiếc so với một năm trước. Ba chiếc còn lại mang đăng ký Mỹ hoặc các vùng lãnh thổ khác.

Đà tăng tiếp tục được ghi nhận trong năm 2026. Tại sự kiện giới thiệu Falcon 10X ở Hà Nội ngày 9/7, ông Carlos Brana, Phó chủ tịch điều hành mảng máy bay dân dụng của Dassault Aviation, cho biết số máy bay thương gia đang được khai thác tại Việt Nam đã tăng lên 16 chiếc.



Những "dinh thự bay" trị giá hàng chục triệu USD xuất hiện ngày càng nhiều

Không chỉ tăng về số lượng, cơ cấu đội bay thương gia tại Việt Nam còn cho thấy sự hiện diện đáng kể của những dòng máy bay có khả năng thực hiện hành trình xuyên lục địa.

Theo ASG, trong 15 máy bay thương gia được thống kê vào cuối năm 2025, có tới 13 chiếc thuộc nhóm máy bay tầm xa, chiếm gần 87% tổng đội bay.

Riêng Gulfstream đóng góp 7 chiếc, gồm 4 chiếc G650ER, 2 chiếc G700 và một chiếc G650. Đây đều là những dòng chuyên cơ được phát triển cho nhu cầu di chuyển đường dài với khoang hành khách rộng và khả năng cá nhân hóa nội thất.



Sáng 18/9, một chiếc Gulfstream G700 hạ cánh xuống sân bay Phù Cát, Gia Lai, sau hành trình qua sân bay Tân Sơn Nhất và Hà Nội. Sự xuất hiện của mẫu chuyên cơ được ví như "dinh thự bay" tại một sân bay địa phương nhanh chóng thu hút sự chú ý.



G700 là một trong những dòng máy bay thương gia cao cấp của Gulfstream, nhà sản xuất chuyên cơ có lịch sử hơn 65 năm. Mẫu máy bay này được giới thiệu năm 2019 và nhận chứng nhận của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vào tháng 3/2024, trước khi bắt đầu được bàn giao cho khách hàng.

Với tầm bay hơn 14.000 km, G700 có khả năng thực hiện những hành trình xuyên lục địa mà không cần dừng tiếp nhiên liệu trong điều kiện khai thác phù hợp. Đây là dòng máy bay được thiết kế cho những khách hàng có nhu cầu di chuyển đường dài, đồng thời đòi hỏi không gian riêng tư và tiện nghi cao cấp.

G700 có chiều dài tổng thể khoảng 33,48 m, sải cánh 31,39 m. Khoang hành khách dài 19,41 m, rộng 2,49 m và cao 1,91 m, với tổng thể tích khoảng 73,71 m³.

Không gian bên trong có thể được bố trí thành tối đa 5 khu vực sinh hoạt, phục vụ tối đa 19 hành khách và cung cấp chỗ ngủ cho tối đa 13 người, tùy theo cấu hình nội thất.

Khác với khoang hạng thương gia trên các chuyến bay thương mại, nội thất G700 được thiết kế theo yêu cầu của từng khách hàng. Chủ nhân có thể lựa chọn cách bố trí phòng ngủ, phòng họp, khu vực ăn uống, không gian thư giãn cũng như vật liệu và màu sắc nội thất.

Với mức giá tham khảo khoảng 75-80 triệu USD cho một chiếc máy bay mới, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng tùy tỷ giá và cấu hình, G700 thuộc nhóm chuyên cơ có giá trị cao trên thị trường. Chi phí thực tế còn bao gồm các khoản dành cho phi hành đoàn, nhiên liệu, bảo dưỡng, bảo hiểm và khai thác.

Sự xuất hiện của mẫu máy bay này tại Việt Nam phản ánh một xu hướng đáng chú ý: thị trường hàng không thương gia trong nước đang mở rộng cả về quy mô đội bay lẫn sự hiện diện của các dòng chuyên cơ cao cấp.

Đáng chú ý, hai chiếc G700 mới đã được bổ sung vào đội bay thương gia của Việt Nam trong năm 2025.

Bên cạnh Gulfstream, Dassault cũng có sự hiện diện lớn với 6 chiếc, gồm 5 chiếc Falcon 8X và một chiếc Falcon 2000S. Bombardier và Embraer mỗi hãng đóng góp một máy bay.

Cơ cấu đội bay này cho thấy phân khúc chuyên cơ tại Việt Nam không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển giữa các địa phương trong nước, mà còn hướng đến những hành trình quốc tế dài ngày.

Một chiếc Gulfstream G650ER có tầm bay công bố khoảng 13.890 km, trong khi Falcon 8X có thể bay khoảng 11.945 km. Những thông số này cho phép máy bay kết nối nhiều trung tâm kinh tế lớn trên thế giới mà không cần dừng tiếp nhiên liệu, tùy theo điều kiện khai thác thực tế.

Cùng với sự phát triển của đội bay trong nước, Việt Nam còn trở thành điểm đến của những chuyên cơ chở giới siêu giàu quốc tế.



Tháng 10/2024, loạt máy bay Gulfstream từng xuất hiện tại sân bay Đà Nẵng trong dịp tổ chức hội nghị khách hàng thường niên của thương hiệu này, với sự tham gia của khoảng 50 tỷ phú đến từ nhiều quốc gia.

Từ Elon Musk đến Bill Gates: Khi chuyên cơ riêng trở thành phương tiện di chuyển của các tỷ phú

Máy bay thương gia từ lâu đã gắn với nhu cầu di chuyển của giới doanh nhân và những cá nhân có tài sản lớn trên thế giới. Trong đó, Gulfstream là một trong những thương hiệu được nhiều tỷ phú công nghệ lựa chọn.

Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, từng được truyền thông quốc tế đưa tin đặt mua một chiếc Gulfstream G700 với mức giá khoảng 78 triệu USD, nhằm bổ sung cho nhu cầu di chuyển bằng chuyên cơ riêng.

Trước đó, tỷ phú này đã sử dụng Gulfstream G650ER, dòng máy bay có khả năng thực hiện những chuyến bay đường dài giữa các trung tâm kinh tế lớn.

Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, cũng là một trong những tỷ phú được biết đến với việc sử dụng máy bay thương gia Gulfstream, trong đó có dòng G650ER.

Tương tự, Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, từng sử dụng Gulfstream G650ER phục vụ các hành trình cá nhân và công việc.



