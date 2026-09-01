Dinh thự 2.500 m² ven sông Sài Gòn, từng xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc



Tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Hưởng, khu vực Thảo Điền, TP.HCM, dinh thự của gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - người đứng đầu Imex Pan Pacific Group (IPPG) từ lâu đã thu hút sự chú ý bởi quy mô và vị trí hiếm có.



Cơ ngơi rộng khoảng 2.500 m², trong đó căn biệt thự cao 3 tầng có diện tích khoảng 500 m². Khu đất có ba mặt hướng ra sông Sài Gòn, đi kèm sân vườn, bể bơi, sân tennis và khu vực ven sông để neo du thuyền.



Bên trong, căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, nổi bật với các cột lớn, cầu thang uốn cong, nhiều chi tiết ánh vàng và đồ nội thất cầu kỳ. Gia chủ cũng dành không gian cho thú sưu tập đồ cổ, trong đó từng xuất hiện một bộ cờ vua dát vàng.



Căn biệt thự hiếm hoi từng được công chúng nhìn thấy khá chi tiết vào năm 2015, khi đài KBS của Hàn Quốc thực hiện phóng sự về giới giàu có tại Việt Nam. Ngoài căn nhà, gia đình doanh nhân này còn được biết đến với du thuyền Azimut gồm 5 phòng ngủ và bộ sưu tập nhiều dòng xe sang.

Đây cũng là địa điểm diễn ra nhiều cuộc sum họp của đại gia đình. Cuối năm 2025, lễ cưới của Tiên Nguyễn và doanh nhân Justin Cohen được tổ chức tại đây.



Được biết, ông Johnathan Hạnh Nguyễn có 8 người con. Sáu người con gồm Henry, Louis, Phillip, Stephanie, Anj và Jennifer Nguyễn là con của ông với người vợ đầu Cristina Serrano, người Philippines. Hai người còn lại là Jacqueline Thảo Tiên Nguyễn và William Hiếu Nguyễn, con của ông và bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng giám đốc IPPG.



Điểm đáng chú ý là phần lớn thế hệ thứ hai không chỉ xuất hiện với tư cách những người thừa kế, mà đã trực tiếp tham gia vận hành các mảng kinh doanh khác nhau của tập đoàn.

7 trong 8 người con đang tham gia đế chế IPPG

Đầu năm 2026, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết 7 trong số 8 người con hiện làm việc trong hệ sinh thái IPPG. Cách phân quyền được vị doanh nhân mô tả là mỗi người phụ trách một lĩnh vực tương đối độc lập nhằm hạn chế chồng chéo và cạnh tranh giữa anh chị em.



Đây không phải một hệ sinh thái nhỏ. IPPG hiện có hơn 1.200 điểm bán lẻ trên toàn quốc, doanh thu trung bình khoảng 14.000 tỷ đồng mỗi năm. Thông qua hơn 25 công ty con và liên doanh, doanh nghiệp đại diện cho ít nhất 139 thương hiệu quốc tế tại Việt Nam, hoạt động từ thời trang, F&B đến bán lẻ miễn thuế và dịch vụ sân bay.



Henry Nguyễn, người con trai lớn, hiện là Tổng giám đốc IPPG Philippines. Đây cũng là thị trường có mối liên hệ lâu năm với gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn, bắt nguồn từ thời kỳ vị doanh nhân này tham gia thúc đẩy đường bay trực tiếp giữa TP.HCM và Manila trong thập niên 1980. Website IPPG hiện vẫn ghi nhận Henry Nguyễn trong ban lãnh đạo với chức danh Tổng giám đốc IPPG Philippines.

Louis Nguyễn là một trong những người con được công chúng Việt Nam biết đến nhiều nhất, một phần bởi cuộc hôn nhân với diễn viên Tăng Thanh Hà. Trong kinh doanh, Louis giữ vị trí Phó tổng giám đốc Phát triển kinh doanh IPPG và gắn với ACFC - đơn vị phát triển nhiều thương hiệu thời trang quốc tế tại Việt Nam. Theo chia sẻ của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đầu năm 2026, Louis đồng thời phụ trách mảng F&B của hệ sinh thái.



Người em Phillip Nguyễn hiện giữ chức Phó tổng giám đốc Phát triển dự án IPPG, đồng thời là CEO IPP Travel Retail. Mảng ông phụ trách tập trung vào các dịch vụ phi hàng không như cửa hàng miễn thuế, bán lẻ và quảng cáo thương mại tại sân bay. Đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng khi dịch vụ sân bay hiện đóng góp khoảng một nửa tổng lợi nhuận của IPPG.



Về những người con gái, Stephanie Nguyễn hiện là Giám đốc CUBE, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trang trí nội thất thuộc hệ sinh thái IPPG. Stephanie sống khá kín tiếng so với một số anh chị em khác và còn tham gia hoạt động kinh doanh F&B tại TP.HCM.



Jennifer Nguyễn, người con gái út trong cuộc hôn nhân đầu tiên của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, cũng thuộc nhóm từng được công bố tham gia kinh doanh của gia đình. Trước đây, chính IPPG giới thiệu Jennifer là quản lý cấp cao, hỗ trợ Louis Nguyễn trong mảng thời trang trung cấp. Tuy nhiên, trên danh sách ban lãnh đạo công khai hiện nay của IPPG, tên Jennifer không xuất hiện cùng các chức danh điều hành cấp cao.



Hai người con của ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên cũng đã bước sâu vào hoạt động kinh doanh.



Jacqueline Thảo Tiên Nguyễn, thường được biết đến với tên Tiên Nguyễn, hiện là Tổng giám đốc DAFC - doanh nghiệp tập trung vào phân khúc thời trang cao cấp.



Người con út William Hiếu Nguyễn, sinh năm 1999, hiện là Phó tổng giám đốc chiến lược IPPG. Trước đó, ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng cho biết Hiếu Nguyễn được giao tham gia những lĩnh vực mới như công nghệ, AI, logistics, air cargo và các dự án thành phố thông minh.



Người duy nhất đứng ngoài hoạt động IPPG là Anj Nguyễn. Anj hiện sống tại Philippines cùng mẹ và không tham gia hoạt động kinh doanh của IPPG. Thông tin về nghề nghiệp và đời sống của bà cũng khá hạn chế do ít xuất hiện trước truyền thông.