Việt Nam đang dựng một “chiếc khăn” rộng 44 m trên độ cao 79 m, kích thước nhỉnh hơn mái vòm gần 2.000 năm tuổi nổi tiếng thế giới

Trên đỉnh một tòa nhà cao 79 m tại Hòn Thơm, Phú Quốc, một hệ mái đang vươn rộng thành nhiều vòng đồng tâm. Vòng mái có đường kính lên tới 44 m, chu vi khoảng 138 m, lấy cảm hứng từ chiếc khăn vành gắn với hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu.

Ở Rome, Italy, đền Pantheon - công trình sở hữu mái vòm lớn nhất trong suốt 13 thế kỷ - có đường kính 43,3 m. Hai con số khi đặt cạnh nhau phần nào cho thấy quy mô của một “chiếc khăn vành” khổng lồ đang được dựng ở độ cao 79 m giữa Hòn Thơm.

Đây là phần đỉnh của tòa Nam Phương, công trình nằm trong quần thể Rixos Phu Quoc Vietnam do Sun Group đầu tư, phát triển. Ở giai đoạn cao điểm, khoảng 3.000 kỹ sư, công nhân của 90 đơn vị cùng tham gia xây dựng dự án.

Phía sau hình khối có thể nhìn thấy từ ngoài khơi là hàng loạt bài toán thi công. Hệ mặt dựng của tòa nhà sử dụng khoảng 4.500 m² kính. Một số tấm kính nặng 250 - 300 kg nhưng sai số lắp đặt chỉ được phép trong khoảng 3 mm.

Thi công “chiếc khăn” giữa tầng không

Kích thước lớn kéo theo những yêu cầu thi công đặc biệt.

Theo ông Phạm Anh Tùng, Chỉ huy trưởng hạng mục lắp đặt nhôm kính mặt ngoài, đội ngũ làm việc tại khu vực đỉnh tòa nhà phải được tuyển chọn kỹ. Ngoài tay nghề, người lao động còn phải đủ tâm lý để làm việc nhiều giờ trên cao trong điều kiện gió biển mạnh.

Quá trình hoàn thiện có thời điểm diễn ra vào mùa mưa, khiến điều kiện thi công trên đỉnh tòa nhà càng phức tạp.

Hình dáng của hệ mái khiến toàn bộ hệ hỗ trợ không thể dựng đồng thời quanh phần vành. Công việc phải triển khai theo phương thức cuốn chiếu: hoàn thiện từng khu vực, tháo dỡ, dịch chuyển thiết bị rồi tiếp tục sang phần kế tiếp.

Cứ như vậy, đội ngũ thi công lần lượt hoàn thiện toàn bộ chu vi của phần mái.

Nếu hình hài bên ngoài được tính bằng hàng chục mét, yêu cầu chính xác trong từng thao tác lại được tính bằng milimet.

Hệ mặt dựng sử dụng khoảng 4.500 m² kính. Một số tấm có trọng lượng 250 - 300 kg nhưng sai số lắp đặt chỉ được phép trong khoảng 3 mm.

Những tấm kính cong phải sử dụng phôi đặc biệt và đặt sản xuất ở nước ngoài. Vì vậy, từ khâu đo đạc, vận chuyển đến khi đưa kính lên vị trí lắp đặt đều phải được tính toán kỹ.

Tòa Nam Phương vì thế được xây dựng bằng hai thang đo gần như đối lập: hàng chục mét ở hình hài bên ngoài và vài milimet trong từng chi tiết hoàn thiện.

Một món vật tư có thể phải tính trước 10 - 15 ngày

Khó khăn của công trường không chỉ nằm ở độ cao.

Mỗi ngày từ khoảng 6h30, ga cáp treo An Thới bắt đầu đông những đôi giày bảo hộ, mũ công trường và túi dụng cụ. Điểm đến của dòng người này là Hòn Thơm, nơi công trường Rixos Phu Quoc Vietnam đang được triển khai.

Cáp treo là phương tiện duy nhất đưa công nhân vượt biển từ Sunset Town ra Hòn Thơm mỗi ngày.

Với một công trường nằm trên đảo, nhân lực, máy móc và vật tư đều phải được tổ chức đưa tới vị trí thi công. Khoảng cách mặt biển tưởng như ngắn trên bản đồ vì vậy kéo theo hàng loạt yêu cầu về chuẩn bị và điều phối.

Theo ông Võ Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng các hạng mục xây dựng và thi công kết cấu, một món vật tư cần sử dụng trong ngày hôm nay có thể đã phải được tính toán từ 10 - 15 ngày trước.

“Một món vật tư cần cho hôm nay có thể đã phải được tính toán ít nhất từ 10 - 15 ngày trước. Nhịp thi công vì thế luôn phải đi trước một bước, từ dự liệu nhu cầu, bố trí nguồn lực đến tính toán cả ‘bước đi’ của thời tiết”, ông Dũng nói.

Ở giai đoạn cao điểm, công trường quy tụ khoảng 3.000 kỹ sư, công nhân của 90 đơn vị. Một chuyến vật tư chậm, một thiết bị không tới đúng giờ hay một đợt mưa kéo dài đều có thể ảnh hưởng tới những phần việc phía sau.

Guồng máy này đang hướng tới việc hoàn thiện 1.491 phòng nghỉ, trong đó có 321 phòng suite.

Dấu ấn trên đường chân trời Hòn Thơm

Phần mái trên tòa Nam Phương lấy cảm hứng từ chiếc khăn vành của Nam Phương Hoàng hậu. Bên trong công trình, những yếu tố gợi nhắc văn hóa cung đình Huế còn xuất hiện qua các mảng gỗ, lớp khảm trai, đường nét mái, màu sắc và hoa văn.

Theo ông Đặng Ngọc Sáu, Chỉ huy trưởng hạng mục thi công nội thất, yêu cầu đặt ra là giữ được độ tinh xảo và chất thủ công trong từng chi tiết.

Dự kiến đến tháng 11/2026, những vị khách đầu tiên sẽ bước vào khu nghỉ dưỡng.

Khi đó, họ có thể không biết một số tấm kính nặng tới 300 kg từng được đưa lên độ cao 79 m với sai số lắp đặt chỉ 3 mm, hay một món vật tư trên công trường có thể phải được tính toán từ 10 - 15 ngày trước.

Nhưng từ ngoài khơi, một trong những hình ảnh dễ nhận ra nhất của công trình sẽ là vòng mái đường kính 44 m trên đỉnh tòa Nam Phương - “chiếc khăn vành” đang dần thành hình trên đường chân trời Hòn Thơm.