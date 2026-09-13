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Chủ tịch Trần Đình Long đích thân đón tiếp đoàn Tập đoàn sản xuất quặng lớn nhất thế giới, ký kết thoả thuận sâu

| | Doanh nghiệp

Chủ tịch Trần Đình Long đích thân đón tiếp đoàn Tập đoàn sản xuất quặng lớn nhất thế giới, ký kết thoả thuận sâu

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác, ngày 11/9/2026, Tổng Giám đốc Gustavo Duarte Pimenta và Thành viên HĐQT độc lập ông Marcio Antonio Chiumento cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Vale đã sang thăm và làm việc tại Tập đoàn Hòa Phát.

Ngày 11/9/2026, Tổng Giám đốc Tập đoàn sản xuất quặng lớn nhất thế giới - Vale thăm Hòa Phát nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác.

Chủ tịch Trần Đình Long, Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng đã đích thân đón tiếp đoàn tại Trụ sở Tập đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có Ban Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất và Ban Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Hải Dương.

Tập đoàn Vale là nhà sản xuất quặng sắt và niken lớn nhất thế giới với sản lượng khai thác quặng sắt đạt 336 triệu tấn/năm, sở hữu hệ thống mỏ và hạ tầng cảng, logistics đồng bộ. Vale đã đồng hành cùng Hòa Phát từ năm 2016. Mỗi năm, Vale cung cấp cho Hòa Phát hàng triệu tấn quặng chất lượng, đảm bảo sản xuất ổn định, bền vững.

Chủ tịch Trần Đình Long và Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng thảo luận với Tổng Giám đốc và các Lãnh đạo chuyên môn của Vale về xu hướng phát triển của ngành thép, những tiến bộ trong công nghệ luyện kim thế giới và các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải carbon.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đồng hành, Hòa Phát và Vale đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật vật liệu cho ngành luyện kim Việt Nam.

Yên Chi

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