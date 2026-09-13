Khi công nghệ muốn trở thành "người nhà" của mỗi người

Khi những điều nhỏ bé làm nên một "người nhà"

Ra mắt ngày 5/9, phim ngắn "Người nhà" của Viettel Tammi đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem trên các nền tảng, chạm đến người xem bằng những lát cắt rất quen thuộc của gia đình thời 4.0. Bộ phim đi qua "những mùa của gia đình" khi bé thơ, trưởng thành xa nhà, rồi lại trở về. Những khoảnh khắc được thể hiện nhẹ nhàng nhưng chân thực như con trẻ chờ cha đi làm về muộn hay người con xa nhà lo lắng cha mẹ ốm đau.

Đằng sau những câu chuyện ấy là một cách nhìn giản dị về hai tiếng "người nhà": đó là người luôn để tâm đến mình, nhớ những điều nhỏ bé và xuất hiện khi mình cần. Sự gắn kết không được tạo nên bởi những điều quá lớn lao, mà từ một cuộc gọi hỏi thăm, một lời nhắc, một lịch khám được nhớ hay đơn giản là việc biết hôm nay người thân của mình đang thế nào.

Nhưng giữa công việc, khoảng cách địa lý và những guồng quay riêng, không phải lúc nào các thành viên cũng có thể ở bên nhau. Vì thế, điều quan trọng là sự quan tâm vẫn được tiếp nối, để dù không thể có mặt bên cạnh, mỗi người vẫn có thể dõi theo, sẻ chia và chăm sóc những người mình yêu thương.

Sau những câu chuyện được kể bằng hình ảnh, bài hát "Người nhà" sẽ tiếp tục mở ra một cách tiếp cận khác: dùng âm nhạc và ngôn từ để gọi tên những cảm xúc mà đôi khi mỗi người vẫn giữ trong lòng.

Ra mắt ngày 11/9, ca khúc khắc họa lời yêu thương, những điều muốn nói và cả sự quan tâm rất đỗi quen thuộc giữa người trong gia đình. Thực tế ở đời sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng diễn tả cảm xúc thành lời.

Nếu bộ phim khiến người xem bắt gặp hình ảnh "người nhà" trong những khoảnh khắc đời thường, bài hát sẽ tiếp tục chạm vào phần cảm xúc sâu hơn, để mỗi người có thể tìm thấy câu chuyện của chính mình trong từng lời ca.

Viettel Tammi - một "người nhà" trong cuộc sống số

Đằng sau chiến dịch "Người nhà", Viettel Tammi mong muốn thể hiện vai trò của công nghệ: không chỉ giúp cuộc sống thuận tiện hơn, mà còn giúp sự quan tâm giữa những người thân được tiếp nối mỗi ngày.

Là nền tảng cuộc sống số hợp nhất, Viettel Tammi kết nối nhiều nhu cầu quen thuộc trên một nền tảng, từ gọi điện, chat, video call, giải trí, học tập, mua sắm đến chăm sóc sức khỏe và quản lý các thiết bị thông minh trong gia đình.

Từ một cuộc gọi hỏi thăm bố mẹ ở xa, hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, kết nối với con trẻ hay lưu giữ những khoảnh khắc của cả nhà, Tammi giúp mỗi thành viên không phải nhớ, không phải lo những việc nhỏ thường nhật để có thêm thời gian dành cho nhau.

Bởi sau cùng, công nghệ không chỉ giúp cuộc sống thuận tiện hơn, mà còn có thể giúp con người dành nhiều hơn cho những điều quan trọng: một cuộc gọi hỏi thăm bố mẹ, những phút giây trò chuyện cùng con hay những khoảnh khắc được sẻ chia cùng người thân. Với Viettel Tammi, đó chính là ý nghĩa của việc trở thành một "người nhà" trong cuộc sống số – san sẻ những việc phía sau để mỗi người có thể hiện diện nhiều hơn bên những người mình yêu thương.

Viettel Tammi – Người nhà gắn kết cả nhà

Đón xem "Người nhà: cùng Viettel Tammi

P him "Người nhà" của Viettel Tammi chính thức ra mắt ngày 05/09/2026 trên các kênh Facebook, TikTok và YouTube Viettel Tammi, kể những câu chuyện đời thường về gia đình, sự quan tâm và những kết nối làm nên hai tiếng "người nhà".

Xem phim "Người nhà": tại đây

Follow Viettel Tammi và đón chờ ca khúc "Người nhà" ra mắt ngày 11/09/2026 – nơi những điều đôi khi chưa kịp nói thành lời sẽ được kể bằng âm nhạc.