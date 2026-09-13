Con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã bán thành công 7 triệu cổ phiếu PNJ

Bà Trần Phương Ngọc Thảo- Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán và Người được ủy quyền công bố thông tin của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo- Phó Chủ tịch HĐQT PNJ. Ảnh: PNJ

Theo đó, trong phiên ngày 11/9/2026 vừa qua, bà Trần Phương Ngọc Thảo đã bán ra thành công 7 triệu cổ phiếu PNJ như đăng ký. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Ngọc Thảo đang sở hữu hơn 18 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,52% vốn. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn hơn 11 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,15%.

Theo dữ liệu giao dịch trên HoSE, cổ phiếu PNJ ghi nhận giao dịch thỏa thuận 7 triệu đơn vị trùng khớp với số lượng cổ phiếu bà Ngọc Thảo đã bán ra nêu trên, tổng giá trị giao dịch là 259 tỷ đồng, tương ứng 37.000 đồng/cổ phiếu.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo cũng chính là con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung- Chủ tịch HĐQT, Người công bố thông tin của PNJ.

Cùng chiều diễn biến, một người con gái khác của bà Cao Thị Ngọc Dung là bà Trần Phương Ngọc Hà cũng đã đăng ký bán ra 18 triệu cổ phiếu trong từ ngày 10/9/2026 đến ngày 9/10/2026.

Nếu giao dịch thành công, bà Ngọc Hà sẽ giảm sở hữu từ gần 18,4 triệu cổ phiếu xuống còn 399.999 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 3,59% xuống còn 0,08% vốn tại PNJ.

Được biết, các giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên đều nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay.

Trước đó, PNJ cũng vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua chủ trương thực hiện giao dịch vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung với tổng hạn mức không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Khoản vay được thực hiện theo nhiều đợt, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn của công ty và quyết định của Tổng Giám đốc tại từng thời điểm, với tổng giá trị các lần giải ngân không vượt quá hạn mức nêu trên.

Bên cạnh đó, khoản vay không có tài sản bảo đảm, thời hạn vay tối đa 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng vay. Lãi suất vay do Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu có kỳ hạn tương đương.

Mục đích vay vốn của PNJ nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.