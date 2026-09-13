Phạm Nhật Minh Hoàng và 66 giờ đặc biệt sau mốc 6 giờ sáng ngày 13/5/2024 của VinFast trước khi nhận ghế Tổng giám đốc GSM

66 giờ của VF 3

6 giờ sáng ngày 13/5/2024, VinFast bắt đầu nhận đặt cọc VF 3.

Sau 66 giờ, hãng công bố nhận được 27.649 đơn đăng ký mua xe. Tính trung bình, khoảng 8,6 giây lại có thêm một chiếc VF 3 được đặt mua. Hơn một nửa số đơn được thực hiện trực tuyến. Theo VinFast, VF 3 là mẫu xe đầu tiên của hãng có lượng đơn đặt hàng online vượt 50% tổng số đơn.

Đây là một cách bán khá khác với thị trường ô tô truyền thống, nơi showroom, tư vấn viên, lái thử và quá trình cân nhắc kéo dài thường đóng vai trò lớn.

Ít được nhắc đến vào thời điểm đó là Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, là người trực tiếp dẫn dắt chiến lược sản phẩm và các chiến dịch ra mắt toàn cầu tại VinFast trong giai đoạn này, bao gồm chiến dịch ra mắt VF 3. Ông Hoàng đồng thời tham gia từ quá trình thiết kế, xây dựng chiến lược sản phẩm đến triển khai thị trường cho VF 3.

Nhìn từ kết quả 27.649 đơn đặt cọc, VF 3 là một trong những dự án nổi bật để nhìn thấy công việc của Minh Hoàng tại VinFast. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một mắt xích trong hành trình sau đó.

Từ bán xe sang cho thuê xe

Tháng 7/2024, ông Phạm Nhật Vượng thành lập Green Future, khi đó mang tên FGF, với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Công ty kinh doanh hai mảng chính gồm cho thuê ô tô điện và mua bán xe VinFast đã qua sử dụng.

Phạm Nhật Minh Hoàng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Nếu VinFast giải quyết bài toán bán xe, Green Future tiếp cận thị trường theo một hướng khác. Người dùng không nhất thiết phải bỏ một khoản tiền lớn để sở hữu ô tô điện mà có thể thuê xe theo nhu cầu. Hoạt động mua bán xe đã qua sử dụng cũng bổ sung thêm một mắt xích vào vòng đời của ô tô điện.

Đến tháng 2/2026, Green Future được sáp nhập vào GSM. Hai mảng cho thuê xe và kinh doanh ô tô điện đã qua sử dụng được đưa vào hệ sinh thái dịch vụ di chuyển của doanh nghiệp này. Sau thương vụ, Phạm Nhật Minh Hoàng chuyển sang giữ vị trí Phó tổng giám đốc thường trực VinSmart Future, công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup.

Như vậy, trong khoảng 5 năm từ 2021 - 2026, công việc của ông đi qua từ chiến lược sản phẩm và marketing ô tô điện tại VinFast, chuyển sang kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tại Green Future, sau đó tham gia lĩnh vực công nghệ tại VinSmart Future.

Ngày 12/9/2026, vòng dịch chuyển này quay trở lại lĩnh vực giao thông khi Phạm Nhật Minh Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, người giữ vị trí Tổng giám đốc trước đó, chuyển sang làm Chủ tịch GSM toàn cầu.

Bài toán mới ở GSM

Ở tuổi 26, phạm vi công việc mới của Phạm Nhật Minh Hoàng lớn hơn đáng kể so với những vị trí trước đây.

GSM hiện vận hành thương hiệu Green SM tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch. Công ty dự kiến tiếp tục bước vào ít nhất 3 thị trường mới trong năm 2026, đồng thời đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Mô hình của GSM đã mở rộng khỏi khái niệm một hãng taxi sở hữu và vận hành đội xe của riêng mình. Sau taxi điện, xe máy điện và dịch vụ giao hàng, hệ sinh thái GSM đã mở rộng thêm cho thuê xe, mua bán xe điện đã qua sử dụng sau khi nhận sáp nhập Green Future. Công ty cũng phát triển mô hình nền tảng, cho phép các chủ xe tham gia cung cấp dịch vụ vận tải.

Nếu như mục tiêu với VF 3 là thuyết phục khách hàng mua một chiếc xe điện thì với GSM, mục tiêu rộng hơn là đưa xe điện vào nhiều mặt trong đời sống hàng ngày của hàng triệu người, kể cả những người không sở hữu xe. Đó cũng là bước chuyển từ bán một chiếc xe sang bán một hành trình











