Một nhà máy thua lỗ hơn 100 tỷ ở Tây Ninh được DN vải dệt kim lớn bậc nhất thế giới trả hơn 724 tỷ đồng để mua: Thứ họ muốn thực sự là gì?

Nhà máy liên tục thua lỗ vẫn được trả hơn 724 tỷ đồng

Ngày 9/9, Fountain Set Holdings công bố kế hoạch mua 81% vốn Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing Việt Nam thông qua công ty con Ocean Textile Investment. Giá trị thương vụ là 27,945 triệu USD, tương đương khoảng 724 tỷ đồng. Định giá cho Lian-Ta-Hsing Việt Nam như vậy là 894 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Lian-Ta-Hsing sẽ trở thành công ty con gián tiếp của Fountain Set. Thương vụ vẫn cần được cổ đông Fountain Set thông qua do được xếp vào nhóm giao dịch lớn theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong.

Fountain Set là một trong những nhà sản xuất vải dệt kim lớn và lâu đời nhất thế giới. Doanh nghiệp thành lập tại Hong Kong (Trung Quốc) năm 1969 từ một xưởng nhuộm chỉ hơn 20 công nhân, sau đó phát triển thành tập đoàn niêm yết với hoạt động từ dệt kim, nhuộm, in, hoàn tất cho tới may mặc.

Trong khi đó, Lian-Ta-Hsing Việt Nam lại không có một bảng kết quả kinh doanh đẹp. Công ty Việt Nam được thành lập vào tháng 8/2016, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất vải dệt kim và hoàn thiện sản phẩm dệt.

Năm 2024, Lian-Ta-Hsing đạt doanh thu khoảng 319 tỷ đồng nhưng lỗ gần 60 tỷ đồng. Sang năm 2025, doanh thu giảm xuống khoảng 224 tỷ đồng, công ty tiếp tục lỗ hơn 48 tỷ đồng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, doanh thu còn khoảng 52 tỷ đồng, trong khi khoản lỗ đã xấp xỉ 25 tỷ đồng.

Tình trạng thua lỗ kéo dài khiến đơn vị thẩm định không thể sử dụng phương pháp thu nhập để định giá doanh nghiệp. Phương pháp so sánh thị trường cũng không được lựa chọn do thiếu các doanh nghiệp và thương vụ đủ tương đồng. Cuối cùng, giá trị Lian-Ta-Hsing được xác định chủ yếu từ chính những tài sản mà công ty đang sở hữu.

Nhà xưởng của Lian-Ta-Hsing Việt Nam. Ảnh: UP Group Construction

Thứ Fountain Set muốn mua?

Trước khi chuyển nhượng, các tài sản lưu động của Lian-Ta-Hsing tại thời điểm tham chiếu như tiền mặt, hàng tồn kho, khoản phải thu cùng một số tài sản khác đã được tách ra. Các nghĩa vụ gồm vay ngân hàng, vay cổ đông, phải trả, thuế, tiền lương và các khoản nợ liên quan cũng được bên bán xử lý hoặc chuyển đi. Theo hồ sơ định giá, quá trình này đã hoàn tất.

Nói cách khác, Fountain Set không bỏ tiền ra để mua một bảng cân đối kế toán còn lại quyền sử dụng đất, nhà xưởng sản xuất vải, máy móc, thiết bị và một hệ thống dệt, nhuộm, hoàn tất đã được dựng sẵn tại Tây Ninh. Công bố của Fountain Set cho biết Lian-Ta-Hsing hiện sở hữu và vận hành các tài sản sản xuất này tại KCN Phước Đông.

Tại ngày 30/4/2026, tổng tài sản thuộc phạm vi định giá có giá trị ghi sổ khoảng 426 tỷ đồng. Sau thẩm định, con số tăng lên khoảng 932 tỷ đồng, tức tăng gần 119%. Riêng giá trị vốn chủ sở hữu được nâng từ khoảng 423 tỷ đồng lên gần 929 tỷ đồng.

Đơn vị định giá cho biết một số khu đất và nhà máy của Lian-Ta-Hsing được đầu tư từ những năm trước và đã khấu hao đáng kể, trong khi giá trị thị trường và chi phí thay thế tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt là giá đất công nghiệp và chi phí mua sắm thiết bị quy mô lớn.

Nhưng nếu chỉ nhìn thương vụ dưới góc độ tài sản thì vẫn chưa đủ.

Fountain Set đã nói rất rõ mục tiêu chiến lược. Việc thâu tóm một nhà máy đang hoạt động tại Việt Nam sẽ giúp tập đoàn lập tức có thêm nhà xưởng, thiết bị, lao động và năng lực dệt nhuộm, thay vì phải mất thời gian xây dựng một cơ sở mới từ đầu. Quan trọng hơn, Fountain Set cho biết thương vụ nhằm giúp tập đoàn bù lại phần thị phần đã mất khi chuỗi cung ứng của ngành dịch chuyển sang Đông Nam Á.

Trong báo cáo bán niên 2026, Tập đoàn này cũng đã nêu lên rằng nhu cầu giảm rủi ro và tiết kiệm chi phí đang khiến chuỗi cung ứng dệt may quốc tế tăng tốc dịch chuyển khỏi Trung Quốc.

Trong khi đó, bản đồ hoạt động hiện tại của Fountain Set cho thấy các cơ sở sản xuất của tập đoàn tập trung tại Trung Quốc, Indonesia và Sri Lanka. Tại Việt Nam, doanh nghiệp mới chỉ có văn phòng đại diện ở TP.HCM.

Bởi vậy, hơn 724 tỷ đồng không đơn thuần là cái giá cho 81% một công ty đang thua lỗ. Fountain Set đang trả tiền để có ngay một cứ điểm sản xuất tại nơi chuỗi cung ứng đang dịch chuyển tới.

Phía sau nhà máy là những ông chủ lâu đời ngành dệt may Đài Loan

100% Lian-Ta-Hsing Việt Nam trước thương vụ thuộc Lian-Ta-Hsing International, một pháp nhân thành lập tại quốc đảo Seychelles ở Ấn Độ Dương.

Trong cơ cấu cổ đông của Lian-Ta-Hsing International, Lian Ta Hsing Co., Ltd. nắm tỷ lệ lớn nhất, 35,5%; New Wide International, Lee & Bridge và Poly Charm cùng nắm 19% mỗi bên, còn cá nhân Song Da-Tao sở hữu 7,5%. Ông Kao Wen-Cheng, người đại diện pháp luật của Lian-Ta-Hsing Việt Nam, đồng thời là cổ đông cá nhân lớn nhất của Lian Ta Hsing Co., Ltd., với tỷ lệ sở hữu khoảng 41,6% tại công ty này.

Đằng sau những tên pháp nhân này là dấu ấn rõ nét của ngành dệt may Đài Loan (Trung Quốc).

Lian Ta Hsing Co., Ltd. có trụ sở tại Taoyuan, Đài Loan. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Đài Loan cho thấy công ty hoạt động trong các lĩnh vực kéo sợi, nhuộm và hoàn tất dệt, với nhà máy dệt nhuộm vẫn đang hoạt động.

Một cổ đông khác, New Wide International, cho biết mình có 50 năm kinh nghiệm trong ngành, sở hữu 5 nhà máy dệt nhuộm, 7 nhà máy may và làm việc với hơn 300 đối tác thương hiệu trên thế giới. Tập đoàn có nguồn gốc tại Đài Loan và hiện đã xây dựng mạng lưới sản xuất trải rộng nhiều quốc gia.

Ngay tại Tây Ninh, New Wide đã có một nhà máy dệt nhuộm riêng ở KCN Phước Đông. Địa chỉ được doanh nghiệp công bố là lô 45-16, đường N15. Trong khi đó, Lian-Ta-Hsing nằm tại lô 45-1, cũng trên đường N15 của KCN Phước Đông.

Như vậy, nhà máy mà 'đại gia' Hong Kong Fountain Set muốn mua vốn được hình thành trong mạng lưới những nhà công nghiệp dệt may châu Á đã đưa vốn và năng lực sản xuất sang Việt Nam từ nhiều năm trước.

Nhìn rộng hơn, thương vụ ở Tây Ninh là một lát cắt của cuộc dịch chuyển sản xuất tại châu Á. Những doanh nghiệp Đài Loan đã tới Việt Nam dựng nhà máy từ nhiều năm trước. Đến khi chuỗi cung ứng tiếp tục rời khỏi các cứ điểm truyền thống ở Trung Quốc, một tập đoàn có lịch sử hơn nửa thế kỷ như Fountain Set cũng phải tìm cách đặt thêm công suất ở nơi dòng đơn hàng đang đi tới.