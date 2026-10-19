Tập đoàn Hà Đô bị phạt và truy thu thuế hơn 3 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hà Đô (MCK: HDG, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Thuế TP.Hà Nội.

Theo quyết định này, Tập đoàn Hà Đô đã có hành vi kê khai thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ mua vào đối với hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ tại Khoản 2, Điều 9, Chương 3, Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; Điều 23 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty đã hạch toán một số khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ, theo quy định tại Khoản 1,2 tại Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; Điều 9,10 Nghị định số 320/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ. Đồng thời, kê khai thiếu doanh thu theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 320/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.

Phối cảnh Tòa nhà Trung tâm Thương mại Dịch vụ CC3. Ảnh: HDG

Ngoài ra, Tập đoàn Hà Đô còn có hành vi xuất 2 hóa đơn sai thời điểm.

Theo đó, Tập đoàn Hà Đô bị phạt hơn 469,5 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; phạt 6,5 triệu đồng do kê khai sai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 6/2025 nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp; phạt 3,5 triệu đồng do xuất hóa đơn sai thời điểm.

Tập đoàn Hà Đô còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước số tiền gần 2,3 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế gần 253,1 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 30/9/2026, doanh nghiệp phải tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 1/10/2026 đến ngày liền kề trước ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách Nhà Nước.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế mà Tập đoàn Hà Đô phải nộp là hơn 3 tỷ đồng.

Cơ quan thuế yêu cầu Tập đoàn Hà Đô nộp đầy đủ, kịp thời số tiền nêu trên vào ngân sách Nhà nước. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này.