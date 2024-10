Tập đoàn hàng đầu Singapore tung tiền mua 4 triệu cổ phiếu REE với giá cao “ngất ngưởng”, tỷ lệ sở hữu vượt 35%

Platium Victory Pte.ltd - cổ đông lớn nhất của Cơ điện lạnh (mã REE) vừa công bố kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu REE. Theo đó, cổ đông ngoại này đã mua thành công 4 triệu cổ phiếu chào mua (0,85% tổng lượng cổ phiếu lưu hành) với giá 80.000 đồng/cp, tương ứng giá trị 320 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Platium Victory Pte.ltd đã nâng sở hữu từ 164,15 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 34,85%) lên 168,15 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 35,7%), vẫn là cổ đông lớn nhất tại REE.

Trên thị trường, cổ phiếu REE đóng cửa phiên 23/10 ở mức 63.300 đồng/cp, tăng 30% so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn 14% so với đỉnh lịch sử đạt được hồi giữa tháng 7. Như vậy, cổ đông ngoại đã chấp nhận trả giá cao hơn đến 26% so với thị giá hiện tại để tăng sở hữu tại REE. Thậm chí, mức giá còn cao hơn cả đỉnh của cổ phiếu này.

Platinum Victory là công ty thuộc Jardine Cycle & Carriage (JC&C) - doanh nghiệp hàng đầu của Singapore trong lĩnh vực phân phối ô tô tại khu vự Đông Nam Á với các công ty thành viên tại Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Năm 2012, thông qua Platinum Victory, tổ chức này rót vốn vào REE khi mua lượng trái phiếu chuyển đổi trị giá hơn 557 tỷ đồng từ công ty của bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Platinum Victory sau đó đã trái phiếu thành 18,58% cổ phần REE và nâng dần sở hữu lên trên 35% như hiện nay.

Ngoài REE, Jardine Cycle & Carriage cũng đã chi hàng tỷ USD để sở hữu 10,6% vốn của Vinamilk và 26,6% vốn của CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO). Tính theo giá trị trường, lượng cổ phiếu REE và VNM mà JC&C nắm giữ hiện có trị giá hơn 1 tỷ USD.

Theo tìm hiểu, Jardine Cycle & Carriage được thành lập năm 1899 từ một cửa hàng tạp hóa tại Kuala Lumpur, công ty bán tất cả mọi thứ từ xà phòng, tuốc nơ vít cho đến xe đạp và sau đó là xe ô tô. Năm 1926, công ty mở rộng sang Singapore. Đến năm 2011, JC&C bị tập đoàn khổng lồ Jardine Matherson thâu tóm khi nắm trên 50% vốn điều lệ, hiện con số này lên tới 75%.