Tập đoàn Hoà Phát liên tục tăng giá bán sản phẩm thép, tôn mạ

Hôm 20/11/2023, Công ty TNHH Tôn Hoà Phát vừa có thông báo tăng giá bán 200 đồng/kg với mặt hàng Tôn mạ màu và Tôn mạ lạnh (đã bao gồm VAT). Thời gian áp dụng từ 22/11/2023. Nguyên nhân do nguyên liệu cán nóng đang tăng mạnh.

Trước đó, hôm 17/11, Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên cũng bất ngờ thông báo điều chỉnh tăng giá bán đối với một số sản phẩm. Cụ thể, công ty tăng 100.000 đồng/tấn với sản phẩm thép cuộn xây dựng tại thị trường miền Bắc, giá chưa bao gồm VAT. Lý do của việc tăng giá được nhà sản xuất này đưa ra là do giá phôi thép, nguyên vật liệu đầu vào tăng lên.

Động thái tăng giá bán của Hòa Phát diễn ra trong bối cảnh giá bán lẻ điện bình quân vừa được điều chỉnh tăng thêm 4,5%, lên 2.006,79 đồng/kWh.

Theo ước tính của Chứng khoán Mirae Asset, chi phí điện chiếm khoảng 9-10% giá vốn hàng bán của doanh nghiệp sản xuất thép. Nếu doanh nghiệp không thể chuyển tiếp sang người tiêu dùng, tổng lợi nhuận trước thuế của ngành thép giảm tối đa 23%.

Không chỉ giá điện, các yếu tố đầu vào của ngành thép cũng rục rịch tăng giá. Giá than hiện thấp hơn mức kỷ lục cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn khoảng 1,5-3 lần so với giai đoạn 2020-2021. Từ cuối tháng 10 đến nay, giá than có xu hướng nhích lên so với tháng 9. Tương tự, giá quặng sắt cũng đang có xu hướng tăng.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, sau 10 tháng, Hòa Phát đã sản xuất 5,43 triệu tấn thép thô, giảm 18% so với cùng kỳ 2022. Sản lượng bán hàng thép các loại đạt 5,25 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ.

Công ty đã cung cấp cho thị trường 2,9 triệu tấn thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao phục vụ cơ khí chế tạo (rút dây, làm đinh ốc vít, tanh lốp ô tô, thép dự ứng lực…), giảm 21%, trong đó, xuất khẩu đóng góp 600.000 tấn, giảm 44%.

Bên cạnh đó, Hoà Phát còn cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước 2,25 triệu tấn thép HRC, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm ống thép đạt sản lượng 543.000 tấn và tôn mạ các loại đạt 266.000 tấn, lần lượt giảm 13% và 3% so với sản lượng bán hàng 10 tháng đầu năm 2022.

Với kết quả trên, Hòa Phát ghi nhận 84.570 tỷ đồng doanh thu và 3.830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 27% và 63% so với cùng kỳ năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ngành thép đã bắt đầu vào xu hướng tăng từ đầu tháng 11, hòa cùng với nhịp tăng của thị trường. Riêng cổ phiếu HPG được Mirae Asset xếp vào nhóm “Good” - nhóm có điều kiện cơ bản là biên lợi nhuận gộp quý 2/2023 lớn hơn biên lợi nhuận gộp quý 1/2023.