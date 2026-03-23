Tập đoàn lớn nhất thế giới trong một lĩnh vực, là đối tác của Vingroup, Petrolimex có kế hoạch đầu tư 150 triệu euro vào Việt Nam

Ông Clas Neumann - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc toàn cầu về Mạng lưới R&D của Tập đoàn SAP (Ảnh: VGP/Thu Sa)

Tiếp tục chương trình công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức, sáng 23/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tiếp ông Clas Neumann, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc toàn cầu về Mạng lưới R&D của Tập đoàn SAP.

Được thành lập năm 1972 tại Đức, Tập đoàn SAP hiện là nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp lớn nhất thế giới với giá trị vốn hóa khoảng 240 tỷ USD, doanh thu năm 2025 là 42,4 tỷ USD.

Lãnh đạo Tập đoàn cho biết, với vị trí nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp lớn nhất thế giới, giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP), SAP đang mở rộng mạnh sang các nền tảng đám mây, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, cung cấp giải pháp tích hợp cho các lĩnh vực như tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng và quản lý khách hàng.

Hiện nay, SAP hoạt động tại hơn 180 quốc gia với khoảng 110.000 nhân viên toàn cầu, phục vụ khoảng 425.000 khách hàng. Tại Việt Nam, SAP có văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh và hệ sinh thái các đối tác tiêu biểu như Petrolimex, Vingroup. SAP cũng đang triển khai các sáng kiến về nhân tài như Liên minh Đại học SAP và quan hệ đối tác học thuật với các trường đại học hàng đầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thúc đẩy các kỹ năng số và sẵn sàng cho AI.

Ngày 7/8/2025, SAP chính thức khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo số - SAP Labs Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Đây là trung tâm thứ hai của SAP tại Đông Nam Á (sau Singapore) và là một trong 20 trung tâm R&D trên toàn cầu mà SAP đầu tư.

Ông Clas Neumann cho biết, dự án có kế hoạch đầu tư hơn 150 triệu euro trong vòng 5 năm tới, thể hiện cam kết dài hạn của SAP tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao năng lực số địa phương và đưa Việt Nam trở thành một thị trường công nghệ năng động hàng đầu khu vực. Tiếp sau đó, SAP đã có Trung tâm R&D tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh, đánh giá cao vị thế của SAP trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu. Đặc biệt, đã có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, và trong mở rộng hoạt động về công nghệ, R&D tại Việt Nam nói riêng.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị SAP mở rộng đầu tư và nâng tầm hiện diện tại Việt Nam (Ảnh: VGP/Thu Sa)

"Tôi đặc biệt đánh giá cao việc Tập đoàn đã quyết định thành lập Trung tâm R&D tại Việt Nam. Đây không chỉ là bước đi chiến lược của Tập đoàn, mà còn góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam và tăng cường hợp tác công nghệ giữa hai nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2026 - 2030, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam đang đẩy mạnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để khơi thông nguồn lực và thực hiện 03 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực).

Đồng thời, Việt Nam xác định thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP trong giai đoạn tới.

Cùng với đó là khơi thông nguồn lực, phát triển khu vực kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Đức và châu Âu tăng cường đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng đề nghị SAP mở rộng đầu tư và nâng tầm hiện diện tại Việt Nam. Cụ thể, tiếp tục mở rộng hoạt động R&D và các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; nâng tầm SAP Labs Việt Nam trở thành trung tâm R&D chiến lược của khu vực Đông Nam Á; phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ mới trong các lĩnh vực AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và công nghệ bền vững.

Đặc biệt, hỗ trợ thực chất để doanh nghiệp tiến ra toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua những phần mềm quản trị, từ đó hợp tác toàn diện, sâu sắc hơn nữa, đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phat triển kinh tế với tốc độ cao.

"Chính phủ tạo mọi điều kiện để SAP hoạt động thuận lợi, hiệu quả. Tôi mong muốn SAP trở thành đối tác chiến lược trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Cho biết Việt Nam đã ban hành Chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị SAP đồng thời, vừa tham gia đào tạo vừa thúc đẩy chuyển giao phần mềm.

Cảm ơn những chia sẻ toàn diện, sâu sắc của Phó Thủ tướng và lạc quan về hợp tác với Việt Nam, Ông Clas Neumann thông tin, hiện có 700 công ty Việt Nam sử dụng phần mềm của SAP. Tập đoàn hướng tới thúc đẩy trong lĩnh vực chuyển đổi số; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam không ngừng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi phù hợp với pháp luật và các cam kết quốc tế để Tập đoàn mở rộng hoạt động lâu dài, khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường và hệ sinh thái công nghệ đang phát triển nhanh.