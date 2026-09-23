Tập đoàn Mạnh Đức khởi công KCN Quế Võ III – Phân khu 2 rộng 208,54 ha

Dự án ‏là một trong những công trình trọng điểm khởi công để chào mừng ‏ ‏Bắc Ninh lên Thành phố trực thuộc Trung ương, bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao cho "Thủ phủ công nghiệp" phía Bắc.‏

‏Công trình trọng điểm chào mừng Bắc Ninh lên Thành phố trực thuộc Trung ương‏

‏Sáng 22/9, tại Quế Võ, lễ khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 diễn ra với sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đối tác. Đây là sự kiện quan trọng chào mừng Bắc Ninh chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.‏

‏Đây là bước chuyển đáng chú ý với một địa phương vốn đã nằm trong nhóm đầu cả nước về công nghiệp và thu hút đầu tư. Năm 2025, quy mô kinh tế Bắc Ninh đứng thứ 5 toàn quốc, tăng trưởng GRDP đạt 10,27%, thu hút FDI đứng thứ 2 cả nước, tổng thu ngân sách vượt 123.600 tỷ đồng. Sang 6 tháng đầu năm 2026, GRDP tiếp tục tăng 10,56%; tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt khoảng 106,4 tỷ USD, trong top 2 địa phương dẫn đầu cả nước. Nền tảng đó tạo dư địa mạnh mẽ để Bắc Ninh bước vào một chu kỳ phát triển mới.‏

‏Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng liên vùng đang được cấp tập hoàn thiện, từ đường Vành đai 4, Vành đai 5 đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, giúp tối ưu hóa khả năng hấp thụ dòng vốn mới cho toàn khu vực.‏

‏Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, việc Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 được khởi công trong thời điểm địa phương bước sang tầm vóc thành phố trực thuộc Trung ương mang ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược mở rộng không gian công nghiệp và thu hút dòng vốn chất lượng cao. Lãnh đạo Thành phố kỳ vọng Chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng thời khẳng định các cấp, ngành và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành để dự án sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả. ‏

‏Về phía chủ đầu tư, đại diện Tập đoàn Mạnh Đức khẳng định quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để đưa dự án vận hành đúng tiến độ và tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Bằng kinh nghiệm hơn hai thập kỷ phụng sự cho sự phát triển tại quê hương, dự án là bước đi chiến lược tiếp theo trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái đa ngành của doanh nghiệp, khẳng định tiềm lực của nhà phát triển hạ tầng uy tín. ‏

‏Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2.‏

‏KCN Quế Võ III – Phân khu 2: Vị trí chiến lược giữa mạng lưới công nghiệp phía Bắc‏

‏KCN Quế Võ III – Phân khu 2 sở hữu quy mô 208,54 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.779 tỷ đồng, tọa lạc tại vị trí đắc địa tại phường Quế Võ, thuộc Vùng Thủ đô, gắn với tam giác tăng trưởng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Dự án tiếp giáp trực tiếp Quốc lộ 17, dễ dàng kết nối đến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và sân bay Gia Bình, cách trung tâm TP. Hà Nội 50 km, Sân bay Quốc tế Nội Bài 46 km và Cảng biển Đình Vũ - Hải Phòng 100 km. Vị trí này cho phép các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí logistics, kết nối nhanh chóng tới mạng lưới cảng biển, sân bay và các cửa khẩu quốc tế.‏

‏Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 được định hướng trở thành một không gian công nghiệp đa ngành mới tại Quế Võ, Bắc Ninh.

Nằm tại tâm điểm giao thương Quế Võ, dự án được thừa hưởng trọn vẹn sức mạnh từ hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao hiện hữu. Xung quanh khu vực đã hình thành mạng lưới sản xuất quy tụ nhiều tập đoàn đa quốc gia sừng sỏ như Canon, Foxconn, Goertek, Bujeon hay Mitac Computer. Việc đặt nền móng tại đây giúp các doanh nghiệp thứ cấp nhanh chóng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tối ưu chi phí vận hành nhờ hệ thống công nghiệp phụ trợ đã hoàn thiện.‏

‏KCN Quế Võ III – Phân khu 2 được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, hiện đại, ưu tiên tiếp nhận các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, cơ khí lắp ráp, công nghiệp nhẹ, chế biến thực phẩm và hàng tiêu dùng. Toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ trạm điện, nhà máy xử lý nước thải đến đường giao thông nội khu đều được đầu tư đồng bộ. Trong bối cảnh các nhà đầu tư quốc tế đòi hỏi khắt khe về hạ tầng xanh, tính ổn định và tiến độ bàn giao, Quế Võ III – Phân khu 2 giải quyết trọn vẹn bài toán vận hành cho doanh nghiệp.‏

‏Năng lực triển khai của dự án được bảo chứng bởi Tập đoàn Mạnh Đức – đơn vị có hơn hai thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của Bắc Ninh. Doanh nghiệp này sở hữu hệ sinh thái kinh doanh đa dạng từ chế biến lâm sản, kinh doanh xăng dầu, thương mại dịch vụ đến xây dựng hạ tầng, trường học, trụ sở hành chính, bất động sản nhà ở. Nổi bật là Khu đô thị Mạnh Đức Victory, khu đô thị Tân Hồng, Cụm công nghiệp Yên Trung – Đông Tiến... Tiềm lực tài chính vững chắc cùng bề dày kinh nghiệm và năng lực đã được chứng minh qua nhiều công trình chính là cơ sở đảm bảo tiến độ thi công của dự án.‏

‏Với giới đầu tư, điều đáng theo dõi sau lễ khởi công không chỉ là tiến độ xây dựng hơn 208 ha đất công nghiệp, mà còn là tốc độ hoàn thiện hạ tầng, thu hút doanh nghiệp thứ cấp và khả năng kết nối vào chuỗi sản xuất hiện hữu của Bắc Ninh. Khi một địa phương có quy mô kinh tế top 5 cả nước đồng thời bước sang mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, những dự án hạ tầng công nghiệp triển khai đúng thời điểm thường là tín hiệu đáng chú ý về hướng dịch chuyển của dòng vốn, lao động và hoạt động kinh tế.‏

‏Trong kỷ nguyên phát triển mới của Bắc Ninh, KCN Quế Võ III – Phân khu 2 được kỳ vọng mở thêm một không gian công nghiệp quy mô lớn, sẵn sàng đón làn sóng dịch chuyển sản xuất và củng cố sức cạnh tranh của địa phương trong cuộc đua thu hút dòng vốn FDI.‏