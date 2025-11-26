Tập đoàn Nam Cường bị thu hồi 2,5 ha "đất vàng" Đồ Sơn, nếu không di dời sẽ bị cưỡng chế

UBND TP Hải Phòng vừa có thông báo về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại phường Đồ Sơn do vi phạm Luật Đất đai.

Theo văn bản, khu B thuộc dự án khách sạn Quốc tế Đồ Sơn có diện tích hơn 2,5 ha do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đang quản lý, sử dụng thuộc trường hợp thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai. Doanh nghiệp sẽ không được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư đất còn lại.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội khẩn trương di dời tài sản khỏi khu đất trong vòng 45 ngày. Nếu quá thời hạn nêu trên, các tài sản chưa di dời khỏi khu đất sẽ được xác định là không còn nhu cầu sử dụng, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện trình tự thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai theo quy định và không chịu trách nhiệm về các tài sản chưa di dời ra khỏi khu đất trên.

Trong trường hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà nội không chấp hành, giao UBND phường Đồ Sơn thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn có lịch sử kéo dài hơn hai thập kỷ. Năm 2002, UBND TP Hải Phòng cho phép Công ty TNHH Thương mại – Du lịch Nam Cường (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội) thuê khu “đất vàng” ven biển Đồ Sơn để đầu tư trung tâm du lịch và giải trí.

Năm 2018, thời hạn thuê đất tiếp tục được điều chỉnh và gia hạn, đồng thời dự án được xác nhận mục tiêu xây dựng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế.

Trong quá trình triển khai, Tập đoàn Nam Cường xây dựng khách sạn không phép rồi chuyển giao cho Công ty NC Home tiếp tục thi công. Do hàng loạt vi phạm xây dựng, tổ hợp khách sạn và dịch vụ du lịch đến nay chưa thể đưa vào sử dụng.

Đầu năm 2024, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng kiểm tra và phát hiện Công ty NC Home thi công 6 công trình không phép, gồm khách sạn 18 tầng và nhiều hạng mục lớn như khu tổ chức sự kiện hơn 2.100m2, nhà hạ tầng kỹ thuật 621m2, khu ký túc xá 3 tầng, bể bơi và các công trình phụ trợ.

