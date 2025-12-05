Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sở Tài Chính đề xuất xác định rõ đầu mối thực hiện cầu Phú Mỹ 2 và hai dự án liên vùng

05-12-2025 - 14:11 PM | Bất động sản

Dự án cầu Phú Mỹ 2 được xác định là hạng mục cấp bách để rút ngắn kết nối TPHCM – sân bay Long Thành, dự kiến trình HĐND TP thông qua trong kỳ họp tới.

TPHCM đang chuẩn bị trình HĐND TP nghị quyết về xác định cơ quan có thẩm quyền triển khai loạt dự án hạ tầng liên vùng với Đồng Nai, trong đó cầu Phú Mỹ 2 được nhấn mạnh là hạng mục cấp bách nhằm rút ngắn kết nối giữa TPHCM và sân bay Long Thành. Đây là bước thủ tục quan trọng để có thể khởi công nhóm dự án trọng điểm trong cuối năm 2025 – đầu 2026, theo tinh thần chỉ đạo từ cuộc làm việc giữa lãnh đạo hai địa phương.

Sở Tài Chính đề xuất xác định rõ đầu mối thực hiện cầu Phú Mỹ 2 và hai dự án liên vùng - Ảnh 1.

Cầu Phú Mỹ một trong những tuyến huyết mạch kết nối khu đông và nam TPHCM thường xuyên ùn ứ

Theo báo cáo của Sở Tài chính gửi UBND TP, từ tháng 8-2025 đến nay, TPHCM và Đồng Nai đã liên tục họp, thống nhất cơ chế phối hợp cũng như xác định cơ quan chủ trì từng dự án. Riêng cầu Phú Mỹ 2 – tuyến kết nối chiến lược giữa khu vực Cát Lái, Phú Mỹ với cao tốc TP HCM – Long Thành – Đồng Nai – được hai địa phương thống nhất giao TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền triển khai theo phương thức PPP.

Sở Tài Chính đề xuất xác định rõ đầu mối thực hiện cầu Phú Mỹ 2 và hai dự án liên vùng - Ảnh 2.

Vị trí cầu Phú Mỹ 2 trong bản đồ quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030

Các bước rà soát quy hoạch, cập nhật hướng tuyến, vị trí cầu và đường kết nối đã được Sở Xây dựng hai địa phương phối hợp thực hiện, nhằm đảm bảo tính đồng bộ khi đưa vào các quy hoạch liên quan. Các sở ngành cũng được yêu cầu khẩn trương đề xuất hồ sơ chủ trương đầu tư, đảm bảo tiến độ để có thể khởi công trước quý I/2026, phục vụ nhu cầu kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành khi cảng hàng không này đi vào vận hành.

Song song đó, hai dự án còn lại – cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng) – cũng được rà soát theo yêu cầu của Chính phủ và các kết luận họp liên tịch giữa hai địa phương. Trong đó, Đồng Nai thống nhất giữ vai trò cơ quan có thẩm quyền đối với cầu Cát Lái và cầu Long Hưng, đồng thời phối hợp TPHCM chuẩn bị hồ sơ theo hình thức PPP.

Sở Tài Chính đề xuất xác định rõ đầu mối thực hiện cầu Phú Mỹ 2 và hai dự án liên vùng - Ảnh 3.

Bản đồ thể hiện khu vực kết nối bằng cầu Phú Mỹ 2 giữa hai địa phương TPHCM - Đồng Nai

Theo Sở Tài chính, việc trình HĐND TP thông qua nghị quyết xác định cơ quan có thẩm quyền là thủ tục bắt buộc theo Luật PPP và Nghị định 243/2025, nhằm đảm bảo tính pháp lý để triển khai dự án đi qua hai đơn vị hành chính cấp tỉnh. Quy định này cũng tạo cơ sở để các địa phương chủ động phối hợp, đề xuất cơ chế đặc thù và huy động nguồn lực cho các dự án mang tính liên vùng.

Sở Tài Chính đề xuất xác định rõ đầu mối thực hiện cầu Phú Mỹ 2 và hai dự án liên vùng - Ảnh 4.

Bản đồ quy hoạch giao thông đường bộ vùng TPHCM

Kết luận của lãnh đạo TPHCM và Đồng Nai tại Thông báo 349/TB-UBND nêu rõ: cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2 đều là các dự án cấp bách, đóng vai trò rút ngắn kết nối giữa trung tâm TPHCM, sân bay Long Thành và trục phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu. Hai địa phương thống nhất đẩy nhanh tiến độ để khởi công trong quý IV/2025 hoặc chậm nhất quý I/2026, tránh gây chậm trễ khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Sở Tài Chính đề xuất xác định rõ đầu mối thực hiện cầu Phú Mỹ 2 và hai dự án liên vùng - Ảnh 5.

Chi tiết độ dài dự án xây dựng cầu Phú Mỹ

Trên cơ sở các kết luận này, Sở Tài chính đề xuất UBND TP trình HĐND TP nghị quyết thống nhất: TPHCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án cầu Phú Mỹ 2; Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền với cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Sau khi nghị quyết được thông qua, các dự án sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo quy định, tạo điều kiện để sớm hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng Đông Nam Bộ.

Dự án Cầu Phú Mỹ 2 dài 14,8 km

Dự án cầu Phú Mỹ 2 dài 14,8 km, kết nối TPHCM và Đồng Nai, điểm đầu giao Nguyễn Hữu Thọ, điểm cuối nối đường 25C, tổng vốn dự kiến 16.445 tỉ đồng. Khi hoàn thành, công trình rút ngắn quãng đường đến Cảng hàng không Long Thành, giảm tải cho các cầu hiện hữu, mở rộng không gian phát triển đô thị Nam Sài Gòn và khu công nghiệp phía Nam Đồng Nai.

Cùng thời điểm, cầu Long Hưng và tuyến đường nối TPHCM – Đồng Nai dài gần 12 km, điểm đầu giao Vành đai 3, điểm cuối nối Quốc lộ 51, đang triển khai. Cầu Cát Lái gồm ba hạng mục, tổng vốn hơn 20.500 tỉ đồng theo ngân sách và PPP, cải thiện kết nối TPHCM – Đồng Nai.

Cầu Đồng Nai 2 dài hơn 11,8 km, điểm đầu tại nút giao Gò Công, điểm cuối nối Quốc lộ 51, tổng vốn 11.758 tỉ đồng, triển khai theo ngân sách và PPP, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên tỉnh, giảm áp lực các tuyến hiện hữu.

Trước đó, Ngày 26-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chủ trì cuộc họp về tiến độ nhóm dự án A (Cần Giờ, Thủ Thiêm 4, Phú Mỹ 2), chỉ đạo Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ hai phương án đầu tư, bảo đảm trình HĐND TP tháng 1-2025, khởi công dự kiến 15-1-2026.

Theo Ngọc Quý

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá nhanh: Hơn 10 ngày nữa, Tập đoàn Sơn Hải sẽ khởi công tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" dài 66km, đặc biệt quan trọng với Lâm Đồng, Đồng Nai

Quá nhanh: Hơn 10 ngày nữa, Tập đoàn Sơn Hải sẽ khởi công tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" dài 66km, đặc biệt quan trọng với Lâm Đồng, Đồng Nai Nổi bật

VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm đường sắt tốc độ cao 5,3 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh, thành

VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm đường sắt tốc độ cao 5,3 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh, thành Nổi bật

Siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam sắp tới ngày trọng đại: Mạng lưới kết nối "khủng" hơn 390km đường vành đai, cao tốc cùng 3 tuyến metro dần hình thành

Siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam sắp tới ngày trọng đại: Mạng lưới kết nối "khủng" hơn 390km đường vành đai, cao tốc cùng 3 tuyến metro dần hình thành

14:08 , 05/12/2025
Quá nhanh: HAGL của Bầu Đức sắp khởi công chung cư 25 tầng trên khu đất từng bị bỏ quên 15 năm vì "giàu quá nên không nhớ tới"

Quá nhanh: HAGL của Bầu Đức sắp khởi công chung cư 25 tầng trên khu đất từng bị bỏ quên 15 năm vì "giàu quá nên không nhớ tới"

13:52 , 05/12/2025
'Ẩn số' bảng giá đất mới của TPHCM

'Ẩn số' bảng giá đất mới của TPHCM

11:45 , 05/12/2025
Hà Nội 'chốt' hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông Hồng

Hà Nội 'chốt' hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông Hồng

11:29 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên