Chiều mai (26/11), Vinspeed, THACO, Masterise Group, Sovico... sẽ họp với UBND TP.HCM về loạt tuyến đường sắt đô thị quan trọng

Chiều mai (26/11), UBND TP.HCM sẽ tổ chức buổi họp chuyên đề về các tuyến đường sắt đô thị. Cuộc họp sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gồm Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Về phía doanh nghiệp có sự tham dự của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico.

Cuộc họp sẽ diễn ra vào 14h ngày 26/11/2025 tại UBND TP do Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chủ trì.

Theo đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị sẽ báo cáo về tuyến đường sắt đô thị số 1, 2. Còn Sở Tài chính chuẩn bị tài liệu và báo cáo về tuyến đường sắt đi Cần Giờ, tuyến đường sắt đi CHKQT Long Thành và các tuyến đường sắt số 3, 4 do các nhà đầu tư đề xuất.

Cụ thể, tuyến đường sắt đi Cần Giờ do CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed (thuộc Vingroup) đề xuất đầu tư. Tuyến đường sắt đi CHKQT Long Thành do THACO đề xuất. Còn Tuyến số 3 của do Masterise Group đề xuất, tuyến số 4 do Tập đoàn Sovico đề xuất.