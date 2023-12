Tập đoàn năng lượng Mỹ chốt bán toàn bộ cổ phần tại Mông Dương 2 - nhà máy nhiệt điện BOT đầu tiên của Việt Nam

Ngày 30/11, AES Corporation - Tập đoàn năng lượng Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận bán 51% cổ phần của mình tại nhà máy nhiệt điện than Mông Dương 2 tại Việt Nam cho Se.ven Global Investments – Doanh nghiệp có trụ sở tại Cộng hòa Séc. Sau khi được Chính phủ Việt Nam và Bộ Công Thương chấp thuận, AES dự kiến hoàn thành giao dịch vào cuối năm 2025.

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 thuộc sở hữu của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương (Công ty BOT), trước đây là Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương. Đây là một công ty TNHH được thành lập bởi Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) nắm 51% , Tập đoàn Posco Energy (Hàn Quốc) nắm 30% và Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (CIC) nắm 19%.

Từ ngày 17 tháng 4 năm 2020, Công ty chính thức được đổi tên từ Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương thành Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương.

Dự án nhiệt điện Mông Dương 2 có tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, công suất 1.242 MW bao gồm 2 tổ máy mỗi tổ 621 MW, nằm tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và đi vào hoạt động từ năm 2015.

Đây là dự án 100% đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT). Nhà máy sẽ được chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam sau 25 năm vận hành (tức năm 2050). Số lượng nhân công xây dựng lúc cao điểm lên tới khoảng 7.500 người. Số lượng nhân công vận hành Nhà máy khoảng 200 người, chủ yếu là người Việt Nam

Đây là nhà máy nhiệt điện BOT đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun.

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình kinh doanh năm 2020 của các doanh nghiệp FDI, doanh thu năm 2020 của AES Mông Dương là 12.393 tỷ, giảm gần 10% còn lãi trước thuế tăng gần 36% lên 2.606 tỷ đồng. Quy mô tài sản của AES Mông Dương cuối năm 2020 là 33.811 tỷ với 22.904 tỷ đồng nợ phải trả và 10.907 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. Lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối là 2.392 tỷ.

Juan Ignacio Rubiolo, phó chủ tịch điều hành AES kiêm chủ tịch cơ sở hạ tầng năng lượng cho biết: "AES đánh giá cao mối quan hệ kinh doanh bền chặt với Việt Nam, nơi chúng tôi là đối tác chiến lược cung cấp nguồn điện đáng tin cậy đồng thời hỗ trợ các mục tiêu chuyển đổi năng lượng dài hạn của Việt Nam".

Ông nói thêm: "Việc mua bán này sẽ thúc đẩy các mục tiêu phát thải carbon thấp của AES, đồng thời cho phép AES tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy các giải pháp năng lượng đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng trong nước".

AES sẽ tiếp tục phát triển kho cảng LNG Sơn Mỹ 450 TBTU (tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD) và nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp Sơn Mỹ 2 công suất 2.250 MW (tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ USD) tại Bình Thuận. Kho cảng LNG Sơn Mỹ là sự hợp tác với PV Gas, công ty khí đốt của Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Petrovietnam. Dự án đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư từ tỉnh miền Trung Bình Thuận vào tháng 7 năm 2023.

Trong khi đó, Se.ven Global Investments cho biết việc mua lại cổ phần tại Nhiệt điện Mông Dương 2 là một phần trong kế hoạch gia nhập thị trường châu Á. Với giao dịch này và phải được sự chấp thuận của chính quyền Việt Nam, Sev.en Global Investments đang tăng cường sự hiện diện toàn cầu của mình trong lĩnh vực sản xuất điện và khai thác mỏ. Sau lễ ký kết thỏa thuận ràng buộc vào tháng 9 về việc mua lại 51% Coronado Global Resources, đây là giao dịch lớn thứ hai đối với Sev.en GI chỉ trong vòng vài tháng.

Đại sứ Séc tại Việt Nam Hynek Kmoníček cho biết, đây là khoản đầu tư chiến lược lớn nhất của Séc cho đến nay.

Vào năm 2021, AES từng thông tin thỏa thuận bán toàn bộ cổ phần tại Mông Dương được ký vào ngày 31/12/2020, cho một liên doanh đứng đầu bởi một nhà đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ.