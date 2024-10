Tập đoàn Nanyang: Dấu ấn mới trong ngành F&B Việt Nam

Tuy nhiên, trên thế giới ngày nay nhượng quyền vẫn là xu hướng phát triển mạnh mẽ, mang lại thành công cho các thương hiệu lớn. Ai-CHA - 1 trong những đứa con tinh thần của Nanyang - Thương hiệu Kem & Trà sữa đình đám tại Đông Nam Á, hiện đang gia nhập thị trường Việt Nam với mục tiêu tạo sự khác biệt trong thị trường nhượng quyền F&B.

"Không chạy theo số lượng, Ai-CHA tập trung vào từng cửa hàng để đảm bảo sự thành công lâu dài".

Tập đoàn Nanyang - "Gã khổng lồ" đến từ Indonesia

Nanyang Group là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Indonesia sở hữu đa dạng sản phẩm từ nhiều công ty con trực thuộc. Các công ty con này bao gồm Nanyang Chemical Technology, Nanyang Fire Technology và Nanyang Food Management.

Trong lĩnh vực F&B nói riêng, Nanyang Indonesia là một trong những tập đoàn xứng đáng được gọi tên trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà hàng tại Đông Nam Á.

Thành lập vào năm 2020, Nanyang Food đã nhanh chóng xây dựng một hệ thống quản lý toàn diện từ phát triển sản phẩm, kho bãi cho đến phân phối. Với danh mục thương hiệu đa dạng như Zhengda Chicken Steak, Aika Coffee Shop và đặc biệt là Ai-CHA Tea Shop - chuỗi Kem & Trà sữa phủ sóng khắp các quốc gia Đông Nam Á với hơn 600++ cửa hàng có mặt tại các quốc gia. Nanyang đang mở rộng mạng lưới cửa hàng trên khắp Jakarta và Indonesia, với trung tâm là Jakarta và tiếp tục hướng tới các thị trường quốc tế.

Tiếp tục mục tiêu mở rộng trên thị trường tiềm năng mới - thị trường F&B Việt Nam, Nanyang đã đưa chiến binh "Ai-CHA" - thương hiệu Trà Ngon Giá Tốt đến cho các chủ nhượng quyền cùng cơ hội đầu tư thương hiệu nổi tiếng và trải nghiệm các chính sách nhượng quyền ưu đãi tuyệt vời đến từ Ai-CHA.

Giám đốc nhượng quyền Ai-CHA – Hỏi đáp chiến lược mở rộng thị trường Việt Nam

"Ai-CHA đã có hơn 600 cửa hàng trên khắp Đông Nam Á. Ông có thể chia sẻ về chiến lược tiếp theo để thành công mở rộng thị trường Việt Nam?"

Giám đốc Nhượng quyền Ai-CHA: "Thị trường F&B tại Việt Nam đang phát triển rất nhanh, nhưng điều quan trọng không phải là mở thật nhiều cửa hàng, mà là tạo nên những cơ sở thành công bền vững. Chúng tôi tập trung vào việc lựa chọn đối tác nhượng quyền tiềm năng và hỗ trợ họ toàn diện từ mặt bằng, đào tạo đến quản lý vận hành. Mỗi cửa hàng được chúng tôi đầu tư rất kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả hoạt động."

"Những yếu tố nào đã giúp Ai-CHA đạt được thành công tại các quốc gia khác?"

Giám đốc Nhượng quyền Ai-CHA: " Để nói đến lý do để thành công thì cũng chính là hỏi về cả 1 quy trình nỗ lực của đội ngũ từ nghiên cứu thị trường đến khách hàng của đại gia đình Ai-CHA chúng tôi. Nhưng cốt lõi của sự thành công của chúng tôi đến từ việc đảm bảo nguồn cung ứng ổn định và không tăng giá nguyên liệu, đồng thời chúng tôi luôn duy trì chất lượng sản phẩm đồng đều tại mọi cửa hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi xây dựng chiến lược marketing hiệu quả và hỗ trợ các đối tác một cách toàn diện để họ không phải lo lắng khi vận hành. Chúng tôi tin rằng chỉ có niềm tin dùng của khách hàng và sự thành công từ đối tác nhượng quyền mới là nền tảng cho sự thành công nhất định của Ai-CHA ngày hôm nay."

Những bước đầu trong hành trình mở rộng thương hiệu tại Việt Nam

Chiến lược quảng bá đa dạng tại chi nhánh Phú Nhuận

Ai-CHA đang ghi dấu ấn mạnh mẽ, bắt đầu từ cửa hàng đầu tiên tại 228 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Với chiến lược tiếp cận sáng tạo, Ai-CHA đã nhanh chóng thu hút được giới trẻ nhờ vào các hoạt động quảng bá nổi bật và chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Cửa hàng Ai-CHA tại chi nhánh Phú Nhuận

Sau đây là 1 số chương trình Ai-CHA đã thực hiện:

Chương trình Gắp thú bông: Tạo sự thích thú và tương tác trực tiếp với khách hàng. Với mỗi lần tham gia mua sắm tại quán, khách hàng có cơ hội nhận được những đồng xu gắp những chú thú bông đáng yêu, tăng thêm niềm vui khi trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng.

Combo 69K: Đây là một trong những chương trình khá hấp dẫn của Ai-CHA dạo gần đây, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí mà vẫn có thể thưởng thức các thức uống đặc sắc trong menu Ai-CHA.

Deal 1K & 10K: Được thực hiện ngay trên GrabFood, khách hàng có thể thoải mái thưởng thức các sản phẩm của Ai-CHA mà hoàn toàn không lo về giá. Chương trình này đang được thúc đẩy để tăng độ nhận diện thương hiệu trên sàn app food.

Bước tiến mới tại CityLand, Gò Vấp

Thông tin khai trương cửa hàng mới của Ai-CHA tại CityLand, Gò Vấp

Sau thành công tại Phú Nhuận, Ai-CHA tiếp tục mở rộng với cửa hàng mới tại 32 đường số 10, KDC CityLand, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc và chương trình khuyến mãi mới lạ dành tặng cho khách hàng. Sự mở rộng này không chỉ là cam kết về chất lượng mà còn là minh chứng cho mục tiêu phát triển nhanh chóng và định hướng bền vững của Ai-CHA tại Việt Nam.

Chất lượng là yếu tố hàng đầu tại mỗi cửa hàng Ai-CHA

Sản phẩm thơm ngon trao tận tay khách hàng

Mỗi cửa hàng nhượng quyền Ai-CHA không chỉ là một địa điểm kinh doanh, mà còn là một phần trong chuỗi hệ thống chuẩn mực. Từ khâu thiết kế, set-up đến quản lý chất lượng, Ai-CHA cam kết mang lại trải nghiệm khách hàng tuyệt vời nhất. Ai-CHA luôn luôn tập trung vào chất lượng đồng đều giữa các cửa hàng, đảm bảo rằng dù bạn ghé thăm bất kỳ cửa hàng nào, sản phẩm và dịch vụ đều đạt chuẩn cao nhất.

Để đạt được vị thế như ngày nay, Tập đoàn Nanyang nói chung và Ai-CHA nói riêng đã tạo nên một niềm tin đủ mạnh để các nhà đầu tư an tâm kinh doanh và phát triển, mở ra chuỗi thương hiệu Kem & Trà sữa nổi tiếng khắp Đông Nam Á.