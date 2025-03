Tập đoàn Phúc Sơn để ngoài sổ sách 2.000 tỷ đồng

'Rải tiền' hối lộ để thâu tóm dự án

Ông Nguyễn Văn Hậu khi chưa bị bắt.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 41 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số đơn vị, địa phương.

Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hậu bị đề nghị truy tố với ba tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”.

Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu còn bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát 504 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Tại Vĩnh Phúc, bị can Nguyễn Văn Hậu được xác định đã đưa hối lộ cho nhiều quan chức cấp cao để được tạo điều kiện tiếp quản Dự án Chợ đầu mối và các dự án khác.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa Dự án Chợ đầu mối vào danh mục thu hồi do chủ đầu tư cũ không triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, bị can Hậu đã gặp gỡ Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thời điểm đó) và thỏa thuận mua lại Công ty Sông Hồng Thăng Long để tiếp tục thực hiện dự án.

Sau đó, bà Lan đã trao đổi với bị can Lê Duy Thành (cựu Phó Chủ tịch, sau là Chủ tịch UBND tỉnh), bị can Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và bị can Phạm Hoàng Anh (cựu Giám đốc Sở Xây dựng , sau là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy) nhằm tạo điều kiện cho Hậu.

Nhờ sự hỗ trợ của nhóm lãnh đạo nêu trên, Công ty Sông Hồng Thăng Long - do bị can Hậu nắm quyền kiểm soát được tiếp tục thực hiện dự án dù đáng lẽ dự án thuộc diện bị thu hồi. Đáng chú ý, UBND tỉnh Vĩnh Phúc còn giao đất chỉ định thay vì tổ chức đấu giá, đồng thời phê duyệt điều chỉnh dự án trái quy định.

Để được ưu ái, từ năm 2017 đến 2024, Nguyễn Văn Hậu nhiều lần hối lộ, biếu xén cho nhóm quan chức tỉnh. Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận tổng cộng 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (gần 50 tỷ đồng); ông Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD và ông Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD.

Đáng chú ý, sau khi Công ty Thăng Long được ưu ái làm chủ đầu tư mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất, Nguyễn Văn Hậu đã nhờ Nguyễn Văn Khước (khi đó là Giám đốc Sở Tài chính, sau là Phó Chủ tịch UBND tỉnh) hỗ trợ trong việc định giá đất. Mục đích là để đẩy nhanh quá trình thẩm định và giảm giá trị tính tiền sử dụng đất. Kết quả, lô đất thương mại 5,4 ha trong dự án đã được hạ giá từ 708 tỷ đồng xuống 639 tỷ đồng, rồi tiếp tục giảm còn 507 tỷ đồng.

Để đạt được điều này, Nguyễn Văn Hậu đã chi tổng cộng 4,5 tỷ đồng và 40.000 USD hối lộ các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất, trong đó: Nguyễn Văn Khước nhận 3 tỷ đồng và 20.000 USD; Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính) nhận 1,45 tỷ đồng; Chu Quốc Hải (Phó Giám đốc Sở TN&MT) nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD; Đinh Thị Thu Hương (cựu Trưởng phòng giá đất, bồi thường tái định cư) nhận 1 tỷ đồng; Cao Đại Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng giá đất) nhận 200 triệu đồng.

Để hơn 2.000 tỷ đồng ngoài sổ sách

Quá trình điều tra, CQĐT Bộ Công an đã phát hiện Tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỷ đồng nhằm trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2011 - 2022, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Hậu, chị gái ông ta Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc) và nhân viên cấp dưới đã bán đất tại 4 dự án: Dự án Chợ đầu mối; Dự án Khu đô thị mới Tứ Trưng; Dự án Khu trung tâm thương mại và Dự án nhà ở Phúc Sơn.

Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long đã bán 1.317 lô đất tại 4 dự án nêu trên cho 799 khách hàng, thu về 3.540 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ 1.465 tỷ đồng được kê khai và báo cáo thuế, hơn 2.072 tỷ đồng bị bỏ ngoài sổ sách. Hệ thống kế toán của Phúc Sơn được chia làm hai hệ thống sổ sách, một sổ ghi nhận các khoản thu theo hợp đồng để báo cáo thuế. Một sổ theo dõi riêng các khoản thu ngoài hợp đồng nhằm trốn thuế và che giấu tài chính.

Cụ thể, bị can Nguyễn Văn Hậu trực tiếp ký 314 hợp đồng, 859 phiếu thu và 463 hóa đơn VAT để hợp thức hóa số lô đất đã bán. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu đã thừa nhận hành vi này. Theo lời khai, bị can Hậu đã chỉ đạo Đỗ Thị Mai (Trưởng ban Tài chính - Kế toán) cùng nhân viên lập bảng kê giá đất, phân chia giá trong hợp đồng và ngoài hợp đồng.

Tiền thu từ hợp đồng chính thức sẽ nhập quỹ công ty, trong khi tiền thu ngoài hợp đồng được theo dõi riêng và chuyển về cho bị can Nguyễn Văn Hậu sử dụng.

Với các hành vi trên, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm đã gây thiệt hại 504 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố các bị can theo quy định pháp luật.