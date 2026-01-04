Tập đoàn Sơn Hải đón tin vui

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức, đại diện Sở Xây dựng tỉnh cho biết Tập đoàn Sơn Hải hiện đang triển khai lập thiết kế kỹ thuật dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc. Nếu kịp hoàn thành và được phê duyệt, cao tốc này sẽ triển khai thi công trong tháng 1/2026.

Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc vừa được khởi công vào sáng 19/12/2025. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, đồng thời khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông, nhất là khu vực đèo Bảo Lộc.

Ngay sau lễ khởi công, ông Nguyễn Viết Hải, đại diện nhà đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã đề xuất điều chỉnh tốc độ thiết kế của tuyến từ 80 km/h lên 100 km/h, nhằm khai thác hiệu quả hơn tuyến đường.

Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2022, với tổng chiều dài gần 66 km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 12 km, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài gần 54 km.

Điểm đầu tuyến kết nối với cao tốc Dầu Giây – Tân Phú, điểm cuối tại phường 1, TP Bảo Lộc, kết nối trực tiếp với cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài 74 km đã được khởi công vào cuối tháng 6/2025.

Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ khoảng hơn 18.00 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước 6.500 tỷ đồng (chiếm 36%), vốn nhà đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng (64%). Thời gian thu phí, hoàn vốn dự kiến 23 năm 9 tháng.

Sơn Hải quyết tâm tham gia dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt với mong muốn xây dựng tuyến đường cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam.

Liên quan đến dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đây là công trình có vai trò kết nối chiến lược. Hiện nay, hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đang tăng cường phối hợp, rà soát các nội dung liên quan và sớm kiến nghị cụ thể để các bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định.

Trước đó vào đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh Khánh Hoà đã giao các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các văn bản báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư Dự án Đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Đây là dự án quan trọng, cần khẩn trương đầu tư để góp phần kết nối 2 trung tâm du lịch lớn Nha Trang - Đà Lạt được thuận lợi và an toàn.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã gửi báo cáo đến Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo phương thức PPP (hợp đồng BOT có vốn Nhà nước tham gia).

Giai đoạn đầu, đoạn Nha Trang – Đà Lạt dài 80,8 km được kiến nghị triển khai trước, trong đó 44 km đi qua địa phận Khánh Hòa và 36,8 km qua Lâm Đồng. Tuyến được đầu tư một lần theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng từ 22 – 24,75 m. Tổng mức đầu tư ước khoảng 25.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư chiếm khoảng 35%, phần còn lại là vốn Nhà nước, bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách hai địa phương.

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào tháng 9/2024, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, khẳng định doanh nghiệp quyết tâm tham gia dự án với mục tiêu xây dựng "tuyến cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam".

Theo ông Hải, đây là tuyến đường có địa hình phức tạp, do đó Sơn Hải đề xuất áp dụng các giải pháp kỹ thuật như cầu cạn, hầm, tường chắn và cầu đúc sẵn nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường, qua đó có thể giảm khoảng 30% diện tích rừng bị ảnh hưởng, tương đương 125 ha.

Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được đánh giá là tuyến đường chiến lược quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của ba tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt còn khoảng 1 giờ 30 phút đến 2 giờ, thay vì gần 4 giờ hiện nay.



