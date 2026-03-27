Tập đoàn Sơn Hải gặp khó tại dự án cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam, Lâm Đồng ra chỉ đạo “nóng”

Ngày 26/3, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc nhằm rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất rừng phục vụ dự án xây dựng cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) – Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Theo báo cáo, tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 485 ha, trong đó địa phận tỉnh Lâm Đồng chiếm khoảng 405 ha.

Đối với đất rừng, tổng diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng là khoảng 104 ha, gồm khoảng 97 ha rừng tự nhiên và 6,8 ha rừng trồng, phân bố tại các xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 2 và Đạ Tẻh 2.

Hiện diện tích rừng này do nhiều đơn vị quản lý, bao gồm các doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai, Đạ Tẻh và chính quyền địa phương.

Về thủ tục pháp lý, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng từ năm 2025. Tuy nhiên, đến nay hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn thiện, gửi cơ quan chức năng thẩm định theo quy định.

Liên quan đến nghĩa vụ trồng rừng thay thế, UBND tỉnh đã thống nhất phương án để nhà đầu tư nộp hơn 94,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đã nộp trước hơn 56,9 tỷ đồng vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng.

Đối với phần kinh phí còn lại hơn 37,7 tỷ đồng, nhà đầu tư đề xuất nộp bổ sung sau khi được điều chỉnh vào hợp đồng BOT và được cấp có thẩm quyền bố trí phần vốn Nhà nước hỗ trợ.

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã nhiều lần đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định. Đáng chú ý, báo cáo thuyết minh hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng rừng trước đó đã quá thời hạn 12 tháng, buộc phải lập lại theo quy định.

Ngoài ra, một số nội dung khác vẫn đang gặp khó khăn như bố trí kinh phí bồi thường thiệt hại về rừng, hoàn thiện phương án khai thác tận dụng lâm sản, thẩm định chi phí và xử lý tài sản rừng.

Sơ đồ tổng thể tuyến cao tốc.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh đây là dự án hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và khu vực Tây Nguyên, do đó yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện, nộp đầy đủ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. Đặc biệt lưu ý việc lập lại báo cáo hiện trạng rừng đảm bảo tính pháp lý, chính xác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để sớm hoàn tất thủ tục. Sở Tài chính chủ trì thẩm định nhanh các nội dung liên quan đến chi phí khai thác tận thu lâm sản và xử lý tài sản rừng.

Đối với đề xuất nộp tiền trồng rừng thay thế theo lộ trình của nhà đầu tư, UBND tỉnh cho biết sẽ xem xét, chỉ đạo cụ thể, đảm bảo đúng quy định nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai.

Bên cạnh đó, UBND các địa phương cùng các chủ rừng được yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích 104 ha rừng trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép hoặc lợi dụng chủ trương dự án để vi phạm pháp luật.



Trước đó, ngày 19/12/2025, tỉnh Lâm Đồng đã khởi công cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc. Tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ, đồng thời được đánh giá là tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I, tốc độ thiết kế 80 km/h, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuyến dài khoảng 66 km, trong đó khoảng 12 km qua Đồng Nai và gần 54 km qua Lâm Đồng. Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư thực hiện dự án, với tổng mức đầu tư 14.475 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến 25 tháng, hoàn thành vào ngày 31/12/2027, thời gian thu phí khoảng 23 năm 9 tháng. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt, giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20 đang quá tải, đồng thời mở ra dư địa thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp và logistics cho khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng.



