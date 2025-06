Tập đoàn Sơn Hải vừa gửi một đề xuất chưa từng có tới Thủ tướng Chính phủ

Tập đoàn Sơn Hải đề xuất đầu tư hoàn chỉnh 263 km cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Báo Đầu tư ngày 2/6 đưa tin, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Hải, đã chính thức gửi văn bản đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư mở rộng theo quy mô hoàn chỉnh 263 km đoạn cao tốc Bắc – Nam từ Hoài Nhơn đến Nha Trang bằng 100% vốn của nhà đầu tư.

Theo đề xuất, Tập đoàn Sơn Hải đề nghị được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp cùng một số nhà đầu tư có năng lực triển khai nghiên cứu và đầu tư hoàn chỉnh các dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, bao gồm các đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Vân Phong và Vân Phong – Nha Trang. Tổng chiều dài của toàn bộ đoạn tuyến này là 263 km và dự kiến được thực hiện theo phương thức hợp tác công – tư (PPP).

Ông Nguyễn Viết Hải. Ảnh: VGP

Tập đoàn Sơn Hải cam kết tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn cho dự án, bao gồm vốn chủ sở hữu và các nguồn huy động hợp pháp khác, hoàn toàn không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đơn vị cũng cam kết tự tổ chức thi công với tiến độ không quá 24 tháng kể từ khi dự án được phê duyệt, đồng thời bảo hành chất lượng công trình trong vòng 10 năm.

Trước đó, tại Thông báo số 266/TB – VPCP, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành để hoàn thiện phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông theo phương thức PPP hoặc phương án nhượng quyền kết hợp nâng cấp, mở rộng tài sản theo quy hoạch, đồng thời không thực hiện phương án đầu tư công truyền thống.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương đề xuất phương án đầu tư nâng cấp mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, có thể do VEC chủ trì toàn bộ hoặc phối hợp với các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân trong nước, đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách kèm theo. Văn bản đề xuất phải gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 2/6/2025.

Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ tổ chức đánh giá, so sánh các phương án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ lựa chọn phương án hiệu quả tối ưu, với báo cáo hoàn thiện trước ngày 5/6/2025.

263 km từ Hoài Nhơn đến Nha Trang gồm các dự án nào?

Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Đường cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn có chiều dài là 69 km, với điểm đầu tại nút giao đường tỉnh 639 thuộc phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, kết nối với đường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 19 thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, kết nối với đường cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh.

Trong giai đoạn đầu, cao tốc được đầu tư 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 – 5km/1 điểm, chiều rộng 17 m, vận tốc tối đa 80 – 90 km/h; giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 6 làn xe, chiều rộng đường 32,25m với tốc độ tối đa 120 km/h.

Cầu sông Côn - cầu vượt sông dài nhất cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: Báo Xây dựng

Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thời gian hoàn thành dự kiến của dự án là vào cuối năm 2025

Quy Nhơn - Chí Thạnh

Đường cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh có chiều dài là 61,7 km (không tính đoạn đi trùng với hầm Cù Mông), trong đó đoạn đi qua Bình Định dài khoảng 19,6 km và đoạn đi qua Phú Yên dài khoảng 42,1 km; có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 19, kết nối với đường cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; điểm cuối nối tiếp với đường cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong tại nút giao Chí Thạnh thuộc địa phận thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Ảnh: SGGP

Giai đoạn phân kì, tuyến đường có mặt cắt ngang đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 – 5km/1 điểm, bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80 – 90 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, đường sẽ có 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư là 14.802 tỷ đồng và được khởi công vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Trước đó, hầm Cù Mông của dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác vào năm 2019.

Chí Thạnh - Vân Phong

Đường cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong có chiều dài là 48,052 km; có điểm đầu tại nút giao Chí Thạnh thuộc địa phận thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, kết nối với đường cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh; điểm cuối tại nút giao với quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, nối tiếp với đường dẫn phía Bắc hầm Đèo Cả và đường cao tốc Vân Phong – Nha Trang.

Giai đoạn phân kì, tuyến đường có mặt cắt ngang đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 – 5km/1 điểm, bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80 – 90 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, đường sẽ có 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong. Ảnh: VTC News

Trên tuyến có một hầm xuyên núi là hầm Tuy An qua dãy núi thuộc xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên với chiều dài khoảng 1.020 m; giai đoạn đầu sẽ khai thác trước một hầm bên phải theo hướng Vân Phong đi Tuy Hòa, hầm còn lại được sử dụng làm hầm cứu nạn.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư là 10.773 tỷ đồng,được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thời gian xây dựng dự kiến là 34 tháng.

Vân Phong - Nha Trang

Đường cao tốc Vân Phong – Nha Trang có chiều dài là 83 km, đoạn đường có điểm đầu giao với quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, kết nối với đường dẫn phía Nam hầm Cổ Mã và đường cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong; điểm cuối tại nút giao với quốc lộ 27C thuộc địa phận xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nối tiếp với đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: VGP

Giai đoạn phân kì, tuyến đường có mặt cắt ngang đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 – 5km/1 điểm, bề rộng nền đường 17m, vận tốc tối đa 90 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, đường sẽ có 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư là 11.808 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 và chính thức khánh thành, đưa vào khai thác vào dịp 30/4 vừa qua đoạn từ nút giao Vạn Giã đến nút giao Diên Thọ (giao với quốc lộ 27C). Phân đoạn từ nút giao Vạn Giã đến nút giao Vân Phong dự kiến đưa vào khai thác trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.