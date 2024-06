Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Musk nhận công việc phá hủy ISS

Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

NASA đã trao hợp đồng trị giá 843 triệu USD cho SpaceX để xây dựng tàu vũ trụ “U.S. Deorbit Vehicle”. Phương tiện này được thiết kế để đưa ISS vốn có kích thước bằng một sân bóng đá, quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất sau khi ngừng hoạt động vào năm 2030.

Nhiều module và phần cứng của ISS dự kiến sẽ bốc cháy, tan chảy khi quay trở lại khí quyển Trái Đất. Theo NASA, các thành phần dày hơn và chịu nhiệt còn sót lại có thể rơi xuống đại dương, và chìm xuống đáy một cách vô hại.

NASA nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải chuẩn bị cho việc rời quỹ đạo của ISS an toàn, tin cậy một cách có kiểm soát”. Trong đó, U.S. Deorbit Vehicle cần đảm bảo tránh rủi ro cho các khu vực đông dân cư. NASA không nêu rõ liệu thiết kế cho U.S. Deorbit Vehicle của SpaceX có dựa trên một trong những tàu vũ trụ hiện có của công ty hay không.

Mỹ cùng bốn cơ quan đối tác quốc tế đại diện cho Nga, châu Âu, Canada và Nhật Bản đã chuẩn bị cho chặng đường cuối cùng của ISS.

Các phi hành gia đã sinh sống và tiến hành thí nghiệm khoa học trên ISS kể từ năm 2000. Theo NASA, ISS có sáu chỗ ngủ, hai phòng tắm, phòng tập thể dục và cửa sổ quan sát 360 độ. Kể từ năm 1998, hơn 260 chuyến đi bộ ngoài không gian đã được thực hiện tại ISS.

Nhưng ISS đang “già đi”, NASA và đối tác chính là Roscosmos không thể giải quyết vấn đề ngày càng tồi tệ hơn là rò rỉ cực nhỏ trên trạm.

NASA lưu ý rằng thời gian hoạt động của ISS có thể được kéo dài sau năm 2030, nhưng điều đó vẫn chưa được quyết định và cần có thỏa thuận với các cơ quan đối tác quốc tế.

Mỗi năm, NASA phải dành 4 tỷ USD để vận hành ISS, vì vậy cơ quan này coi các trạm vũ trụ do tư nhân xây dựng là phương án thay thế ISS với chi phí thấp hơn.