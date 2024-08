Tasco được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024”

Tasco - "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024"



Với lịch sử hơn 50 năm phát triển, Tasco hiện là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh với hơn 8.000 cán bộ nhân viên đang làm việc tại 82 công ty con và công ty liên kết. Tasco sở hữu Tasco Auto, hệ thống phân phối và dịch vụ ô tô lớn bậc nhất tại Việt Nam với 13.3% thị phần, 14 thương hiệu xe và hệ thống 90 showroom trên toàn quốc. Tasco cũng sở hữu VETC - đơn vị tiên phong vận hành thu phí điện tử không dừng (ETC) chiếm 70% thị phần ETC, phục vụ 3,5 triệu chủ xe ô tô. Cùng các đơn vị khác trong hệ thống như Bảo hiểm Tasco - Top 10 đơn vị lớn nhất về bảo hiểm xe cơ giới theo doanh số tháng gần nhất, Carpla - nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng quy mô lớn, Tasco cung cấp chuỗi dịch vụ toàn diện, trọn vòng đời cho xe ô tô tại Việt Nam.

Tại lễ trao giải HR Asia Awards, Tasco đã được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024 - Best Companies to Work for in Asia 2024". Đây là giải thưởng quốc tế uy tín nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu khu vực. Giải thưởng được HR Asia phối hợp với các đối tác chuyên môn trong lĩnh vực nhân sự tổ chức tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á như Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia…



Để đạt giải thưởng này, Tasco và các doanh nghiệp phải trải qua nhiều vòng đánh giá, đáp ứng các tiêu chí toàn diện theo Total Engagement Assessment Model – Mô hình đánh giá sự gắn kết tổng thể, tập trung vào các yếu tố: CORE - giá trị cốt lõi, văn hóa của doanh nghiệp, SELF - giá trị cá nhân, cảm xúc, và GROUP - Giá trị tập thể (tinh thần, hiệu quả, gắn kết). Về tổng điểm, Tasco luôn nằm trong nhóm được đánh giá cao hơn so với bình quân thị trường, với điểm CORE đạt 4.41/3.71, SELF đạt 4.58/3.88 và GROUP đạt 4.59/3.98 trung bình thị trường.

Văn phòng làm việc của Tasco tại Tân Cảng - TP HCM

Văn phòng làm việc của Tasco tại Tân Cảng - TP HCM

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Đức Huy - Phó Chủ tịch CTCP Tasco cho biết: "Trong hành trình phát triển của Tasco, chúng tôi luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc mà ở đó mỗi cán bộ nhân viên đều cảm nhận được sự trân trọng và mong muốn gắn bó, cống hiến lâu dài, được học hỏi, sáng tạo và phát triển. Việc được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm nay là sự khẳng định cho những nỗ lực của Tasco đã được các tổ chức uy tín và thị trường ghi nhận. Với tinh thần "linh hoạt, tốc độ, táo bạo, quyết liệt", những giá trị văn hóa đặc trưng của con người Tasco sẽ tiếp tục được truyền lửa để tạo nên những thành tựu mới cho tổ chức và sự tưởng thưởng xứng đáng cho toàn thể cán bộ nhân viên".

HR Asia Awards năm nay được tổ chức với chủ đề "The Definitive Z Choice - Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ Gen Z", hướng đến những nhân sự Gen Z - nguồn nhân lực đầy tiềm năng, sáng tạo nhưng cũng không kém phần cá tính. Đón đầu làn sóng nhân sự Gen Z, Tasco đã có nhiều hoạt động nổi bật, tổ chức tại các trường đại học lớn quốc tế và trong nước, đón nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ. Thông qua những hoạt động này, Tasco không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong việc thu hút, phát triển nhân tài trẻ mà còn thể hiện mạnh mẽ thông điệp "Chúng tôi tìm kiếm người chinh phục".

Tasco tổ chức nhiều buổi hội thảo và các hoạt động thực tiễn bổ ích dành cho sinh viên các trường đại học lớn.

Tasco và định hướng ưu tiên đầu tư phát triển con người, nền tảng then chốt cho phát triển đột phá và bền vững



Với định hướng ưu tiên đầu tư phát triển con người và thu hút nhân tài là động lực cho sự phát triển đột phá và bền vững, Tasco cũng dành nhiều tâm huyết hoàn thiện và tối ưu các chính sách về nhân sự với chế độ đãi ngộ cạnh tranh. Hiện nay, Tasco quy tụ đội ngũ tinh nhuệ, gồm 1.500 kỹ sư ô tô, công nghệ có trình độ chuyên môn cao, 1.000 cán bộ sales và 6.000 cán bộ nhân viên, tất cả được dẫn dắt bởi ban lãnh đạo cấp cao giàu chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế phong phú.

Một chiến lược đào tạo bài bản cũng được ban lãnh đạo định hướng triển khai mạnh mẽ thông qua việc thành lập Tasco Academy. Chỉ sau 2 năm thành lập, Tasco Academy đã triển khai thành công 230 khóa học với hơn 915 giờ đào tạo, 5.953 lượt học viên tham gia với đa dạng các lớp học về chuyên môn, kỹ năng và đào tạo lãnh đạo cao cấp. Tasco Academy được xem là dấu ấn khẳng định tầm nhìn và quyết tâm của ban lãnh đạo từ cấp cao nhất khi tập trung đầu tư vào con người. Bên cạnh đó là kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự kế cận thông qua Tasco Next leaders, nơi bồi dưỡng các nhân sự lãnh đạo trẻ tài năng.

Các học viên của Tasco trong khóa đào tạo Lãnh đạo toàn diện kết hợp cùng Đại học Fulbright.

Trong những năm qua, Tasco cũng liên tiếp đạt các giải thưởng như Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn 2022, Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 (do Anphabe bình chọn).

Về kết quả kinh doanh, trong bối cảnh khó khăn của thị trường, Tasco ghi nhận mức tăng trưởng tích cực nhờ sự nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên toàn hệ thống. Năm 2023, Tasco ghi nhận quy mô tổng tài sản tăng 130% so với năm 2022, vượt mốc 1 tỷ USD, đạt 26.749 tỷ đồng; doanh thu hợp cộng toàn hệ thống đạt gần 33.189 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp cộng của Tasco đạt 14.823 tỷ đồng, doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.634 tỷ đồng tăng trưởng 1.763%, lợi nhuận sau thuế đạt 92,7 tỷ đồng tăng 581,6% so với cùng kỳ.

Thông tin về Tasco



Tasco là đơn vị sở hữu hệ thống phân phối ô tô và hạ tầng giao thông thông minh hàng đầu tại Việt Nam với hơn 50 năm hình thành và phát triển. Tasco sở hữu Tasco Auto - nhà phân phối ô tô có thị phần hàng đầu trên thị trường với 13,3%, hệ thống 90 showroom trên toàn quốc, là đối tác tin cậy của 14 thương hiệu xe ô tô, trong đó có nhiều thương hiệu lớn như Toyota (~20% thị phần), Ford (~30% thị phần), Mitsubishi (~20%), Volvo (100%)…

Về hạ tầng giao thông, Tasco với đơn vị thành viên VETC tiên phong vận hành thu phí điện tử không dừng (ETC) chiếm 70% thị phần ETC tại Việt Nam, mạng lưới kết nối 120 trạm thu phí - 669 làn thu phí, phục vụ 3,5 triệu chủ xe ô tô và bình quân xử lý 1,2 triệu đến 1,5 triệu lượt xe qua trạm mỗi ngày.

Với mục tiêu hoàn thiện chuỗi dịch vụ trọn vòng đời cho xe, Tasco đã đầu tư và sở hữu 100% công ty Bảo hiểm Tasco, tập trung phát triển mảng dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới và sau 1 năm tham gia thị trường đã nhanh chóng đạt top 10 đơn vị lớn nhất về bảo hiểm xe cơ giới theo doanh số tháng gần nhất và sở hữu nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng Carpla.

Ngoài ra, Tasco cũng đầu tư các resort cao cấp, độc đáo bậc nhất Việt Nam như: Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Đà Lạt.