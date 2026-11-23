Vai trò đặc biệt của BHYT mà không loại hình bảo hiểm nào có thể thay thế hoàn toàn

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp.

Bảo hiểm y tế - lá chắn vững chắc bảo vệ sức khỏe và tài chính cho mọi gia đình (Nguồn: BHXH Việt Nam).

Thực tế cho thấy, bệnh tật không lựa chọn tuổi tác, nghề nghiệp hay điều kiện kinh tế. Ngày hôm nay một người có thể khỏe mạnh, có thu nhập ổn định, nhưng không ai có thể biết trước những rủi ro sức khỏe sẽ xảy ra vào ngày mai.

Hiện nay, nhiều gia đình có điều kiện kinh tế khá giả đã chủ động tham gia các loại hình bảo hiểm thương mại, bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ tài chính. Tuy nhiên, BHYT vẫn giữ vai trò đặc biệt mà không loại hình bảo hiểm nào có thể thay thế hoàn toàn.

BHYT là chính sách an sinh xã hội do Nhà nước tổ chức, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa người khỏe mạnh với người bệnh, giữa người có thu nhập cao với người có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi tấm thẻ BHYT không chỉ là sự bảo vệ cho chính bản thân người tham gia mà còn là sự đóng góp vào quỹ chung để hỗ trợ những người không may mắc bệnh, giúp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Trường hợp bệnh nhân được quỹ BHYT đã chi trả tới 965 triệu đồng

Ảnh được tạo bởi AI.

Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn, hàng vạn câu chuyện về những người bệnh đã được BHYT đồng hành, chia sẻ khi không may gặp rủi ro về sức khỏe.

Ông Trần Công L., sinh năm 1956, trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng. Quá trình điều trị kéo dài với nhiều kỹ thuật chuyên sâu khiến tổng chi phí khám chữa bệnh lên tới hơn 1 tỷ đồng. Nếu không có BHYT, đây sẽ là gánh nặng vô cùng lớn đối với bất kỳ gia đình nào.

May mắn là ông L. đã tham gia BHYT liên tục nhiều năm và thuộc nhóm đối tượng hưu trí được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi. Nhờ đó, quỹ BHYT đã chi trả tới 965 triệu đồng, gia đình chỉ phải thanh toán khoảng 54 triệu đồng.

Gần một tỷ đồng được quỹ BHYT san sẻ không đơn thuần là những con số. Đó là cơ hội được tiếp tục điều trị, là sự an tâm của người bệnh, là sự nhẹ nhõm của người thân trong những ngày khó khăn nhất.

Viên chức cơ quan BHXH tuyên truyền, tư vấn chính sách BHYT (Ảnh: BHXH TP Đà Nẵng).

Một trường hợp khác là ông Huỳnh B., sinh năm 1971, trú tại phường Hội An Tây. Ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, suy tim, suy thận và phải can thiệp đặt stent động mạch vành. Sau thời gian điều trị tích cực, tổng chi phí khám chữa bệnh lên tới 743 triệu đồng.

Do tham gia BHYT hộ gia đình, ông được quỹ BHYT chi trả hơn 530 triệu đồng, tương ứng mức hưởng 80%, gia đình chỉ còn phải thanh toán khoảng 213 triệu đồng. Điều đáng tiếc là ông B. có khoảng thời gian gián đoạn tham gia BHYT nên ông chưa đủ điều kiện hưởng để hưởng quyền lợi cao hơn theo quy định về tham gia BHYT 05 năm liên tục.

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Theo quy định hiện hành, người có thời gian tham gia BHYT liên tục từ đủ 05 năm trở lên, khi có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 lần mức tham chiếu (hiện tương đương 15.180.000 đồng) sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng cho những lần khám, chữa bệnh tiếp theo trong năm đó.

Điều này đồng nghĩa với việc người bệnh sẽ không phải tiếp tục cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT như thông thường. Nếu duy trì tham gia BHYT liên tục, người bệnh mắc các bệnh nặng, bệnh mạn tính hoặc có chi phí điều trị lớn sẽ được bảo vệ tốt hơn về tài chính, giảm đáng kể gánh nặng cho gia đình.

Câu chuyện của ông Huỳnh B. cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi người dân về ý nghĩa của việc tham gia BHYT thường xuyên, liên tục. Chỉ một khoảng thời gian gián đoạn tưởng chừng không đáng kể cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khi không may gặp rủi ro về sức khỏe.

Theo BHXH Việt Nam/BHXH TP Đà Nẵng