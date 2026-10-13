Tất cả người dân Hà Nội sẽ chứng kiến sự thay đổi chưa từng có trên đường phố

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký phê duyệt Đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước trên địa bàn TP Hà Nội. Đặc biệt, trong đề án đề xuất tiêu chí xác định danh mục các loại cây xanh đặc trưng, đại diện áp dụng cho từng tuyến phố, khu vực; đồng thời bảo đảm nguyên tắc hạn chế tối đa sự đa dạng chủng loại cây trên một tuyến phố nhằm tăng tính đồng bộ, thẩm mỹ và thuận lợi trong công tác quản lý, duy tu.

Theo đó, việc lựa chọn cây xanh cần phù hợp với tính chất từng khu vực đô thị.

Chẳng hạn, đối với khu vực nội đô lịch sử, khu di sản ưu tiên cây có giá trị truyền thống gắn với ký ức đô thị, kích thước tán phù hợp không gian hẹp.

Khu trung tâm hành chính - chính trị, quảng trường thì lựa chọn cây trang trọng, tạo trật tự, nhịp điệu cảnh quan rõ ràng.

Khu đô thị mới, trục giao thông lớn lại ưu tiên cây sinh trưởng nhanh, tán rộng, khả năng che phủ và cải thiện vi khí hậu tốt.

Trong khi đó, khu công nghiệp, cửa ngõ đô thị ưu tiên cây có khả năng lọc bụi, giảm tiếng ồn và chịu điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Theo Đề án, mỗi tuyến phố, khu vực ở Hà Nội cần xác định 1 - 2 loài cây chủ đạo làm yếu tố nhận diện cảnh quan.

Đề án cũng chia các tuyến phố chính ở khu vực trung tâm Hà Nội thành 6 nhóm cảnh quan, bao gồm phố ký ức, tuyến hồ xanh di sản, tuyến chính trị - nghi lễ, tuyến văn hóa - cư trú nội đô, tuyến thương mại - dịch vụ và các trục giao thông lớn, cửa ngõ thành phố.

Đơn cử như, với nhóm tuyến chính trị - nghi lễ tập trung ở khu vực Ba Đình, Hà Nội ưu tiên các loài cây có hình dáng cân đối, tạo cảm giác trang nghiêm.

Theo đó, đường Hùng Vương sử dụng dầu rái làm cây chủ đạo, kết hợp thảm cỏ nhung. Đường Hoàng Văn Thụ thì lựa chọn cây sang và bổ sung các loại cây bụi như lài tây, nguyệt quế, ngâu, bạch trinh. Đường Nguyễn Tri Phương tiếp tục vẫn trồng sấu trên vỉa hè, kết hợp cây sang và chuông vàng ở dải phân cách.

Mỗi tuyến phố Hà Nội sẽ có một loài cây đặc trưng. Ảnh: VGP

Trong khi đó, với nhóm tuyến hồ xanh di sản, các tuyến Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng quanh Hồ Gươm được định hướng sử dụng lộc vừng, sấu, bằng lăng. Đây là những loài cây gắn với cảnh quan và ký ức của người Hà Nội. Cùng với đó, cây bóng mát được kết hợp với cây leo, hoa theo mùa và cây cảnh thấp.

Ngoài ra, đường Thanh Niên nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, vẫn tiếp tục sử dụng phượng và ban trắng làm cây chủ đạo. Hơn nữa, dải phân cách có thể trồng thêm tường vi, mai hoa đăng và hoa trang trí, qua đó tạo cảnh quan nhiều tầng nhưng vẫn giữ được không gian thoáng đãng ven hồ.

Bên cạnh đó, với nhóm phố ký ức ở khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm, Hà Nội ưu tiên duy trì những hàng cây lâu năm như sấu, nhội, thàn mát, quếch và sao đen.

Cụ thể, phố Phan Đình Phùng tiếp tục giữ hàng sấu ở đoạn từ Mai Xuân Thưởng đến Cửa Bắc và hàng nhội từ Cửa Bắc đến Hàng Đậu. Ngoài ra, dưới gốc cây có thể bổ sung thảm cỏ nhung, lài tây, nguyệt quế để tăng diện tích xanh.

Trong khi phố Hoàng Diệu định hướng sử dụng cây quếch và thàn mát làm chủ đạo, kết hợp cây sang, chuông vàng cùng các loại hoa ở dải phân cách. Cũng thuộc nhóm này, phố Điện Biên Phủ lựa chọn cây sang, sao đen, bổ sung hoa thời vụ và cây bụi thấp để tạo cảnh quan trang trọng quanh khu di tích.

Nhóm tuyến thương mại - dịch vụ bao gồm các phố Bà Triệu, Phố Huế, Cầu Giấy và Xuân Thủy. Trong số đó, Bà Triệu và Phố Huế được định hướng sử dụng sấu, lộc vừng và lát hoa; các bồn cây có thể trồng thêm chuỗi ngọc, bạch trinh để tạo cảnh quan xanh ở tầng thấp.

Đối với Cầu Giấy - Xuân Thủy, nơi có tuyến đường sắt đô thị trên cao, Hà Nội định hướng trồng bàng lá nhỏ và bằng lăng.

Mục tiêu diện tích cây xanh đô thị ở Hà Nội đạt 10 m2/người

Hà Nội đặt mục tiêu diện tích cây xanh đô thị đạt trên 10 m²/người. Ảnh: VGP

Đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đề ra một số mục tiêu cụ thể như sau.

Thứ nhất, về phát triển không gian xanh đô thị, đến năm 2030 diện tích cây xanh đô thị đạt trên 10 m²/người.

Thứ hai, về tầm nhìn 100 năm, hình thành mạng lưới công viên, vườn hoa và hành lang xanh liên kết toàn thành phố, gắn với hệ thống sông Hồng, sông Đuống và các trục cảnh quan đô thị. Đồng thời tổ chức hệ thống không gian xanh theo cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, phù hợp định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Trên thực tế, mặc dù có nhiều tuyến phố nổi tiếng với những hàng cây lâu năm, nhưng diện tích cây xanh bình quân tại khu vực nội đô Hà Nội hiện chỉ đạt khoảng 2 - 3 m2/người, thấp hơn mức tham chiếu quốc tế 9 - 12 m2/người được nêu trong đề án.