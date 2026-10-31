Tất cả người dân trên cả nước sắp có lương hưu chú ý quy định mới nhất từ ngày 1/1/2027

Tuổi nghỉ hưu năm 2027 theo quy định mới nhất

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu được xác định ở mức 60 tuổi 3 tháng đối với nam và 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó, mỗi năm tuổi nghỉ hưu của nam tăng thêm 3 tháng, còn nữ tăng thêm 4 tháng.

Theo lộ trình này, trong năm 2027, lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường có tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 9 tháng, trong khi lao động nữ là 57 tuổi 4 tháng.

Theo Bộ luật Lao động, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ tăng dần cho đến khi đạt 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035, cụ thể như sau:

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Điều kiện chung để hưởng lương hưu

Theo Luật BHXH năm 2024, người lao động cần đáp ứng đồng thời hai điều kiện về thời gian đóng BHXH và độ tuổi nghỉ hưu để được hưởng lương hưu.

Về thời gian đóng BHXH: Người lao động phải có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên. Đây là một thay đổi quan trọng so với quy định cũ (yêu cầu 20 năm), tạo điều kiện cho nhiều người lao động có thời gian tham gia BHXH ngắn được tiếp cận với chế độ hưu trí. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, thời gian đóng BHXH yêu cầu cũng là từ đủ 15 năm trở lên.

Về độ tuổi nghỉ hưu: Tuổi nghỉ hưu được thực hiện theo lộ trình quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019. Cụ thể, Đối với nam, từ đủ 60 tuổi 3 tháng vào năm 2021, tăng thêm 3 tháng mỗi năm cho đến khi đạt đủ 62 tuổi vào năm 2028. Đối với nữ, từ đủ 55 tuổi 4 tháng vào năm 2021, tăng thêm 4 tháng mỗi năm cho đến khi đạt đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Cách tính mức hưởng lương hưu theo Luật BHXH năm 2024

Mức lương hưu hằng tháng phụ thuộc vào thời gian tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng được xác định theo quy định riêng đối với lao động nam và lao động nữ.

Với lao động nữ, tỷ lệ hưởng lương hưu khởi điểm là 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng. Từ năm đóng tiếp theo, mỗi năm được cộng thêm 2%, nhưng tổng tỷ lệ hưởng không vượt quá 75%.

Đối với lao động nam, tỷ lệ hưởng 45% được áp dụng khi có đủ 20 năm đóng BHXH. Sau thời gian này, mỗi năm đóng thêm được tính tăng 2%, với mức tối đa là 75%. Riêng trường hợp có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, tỷ lệ hưởng được tính bằng 40% cho 15 năm đóng đầu tiên, sau đó mỗi năm đóng thêm được cộng 1%.