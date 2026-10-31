Từ 5/10/2026, người từ đủ 75 tuổi có thể nhận trợ cấp 1.620.000 đồng/tháng: Trường hợp nào được hưởng?

Từ ngày 5/10/2026, theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người từ đủ 75 tuổi thuộc một số trường hợp nhất định có thể được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Câu 1: Từ ngày 5/10/2026, người từ đủ 75 tuổi nhận trợ cấp 1.620.000 đồng/tháng cần đáp ứng điều kiện cốt lõi nào?

A. Thuộc hộ nghèo, không người phụng dưỡng, có người chăm sóc tại cộng đồng ✔

B. Thuộc hộ cận nghèo, sinh sống độc thân, có thu nhập dưới mức chuẩn

C. Từ đủ 75 tuổi trở lên, mắc bệnh hiểm nghèo, không có lương hưu

D. Thuộc diện hộ nghèo, bị suy giảm khả năng lao động trên 81%

Giải thích: Theo điểm b khoản 5 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không người phụng dưỡng, đủ điều kiện vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng thì được áp dụng hệ số 3,0 (tương đương 1.620.000 đồng/tháng).

Đáp án đúng là: A. Thuộc hộ nghèo, không người phụng dưỡng, có người chăm sóc tại cộng đồng

Câu 2: Độ tuổi tối thiểu quy định để được xem xét hưởng mức trợ cấp 1.620.000 đồng/tháng (hệ số 3,0) là bao nhiêu?

A. Từ đủ 60 tuổi trở lên ✔

B. Từ đủ 65 tuổi trở lên

C. Từ đủ 70 tuổi trở lên

D. Bắt buộc phải từ đủ 75 tuổi trở lên

Giải thích: Theo điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, hệ số 3,0 áp dụng chung cho người cao tuổi đủ điều kiện tại điểm b khoản 5 Điều 5 từ đủ 60 tuổi trở lên, không bắt buộc phải đạt mốc 75 tuổi.

Đáp án đúng là: A. Từ đủ 60 tuổi trở lên

Theo khoản 5 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người cao tuổi thuộc một số trường hợp được quy định có thể hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Người từ đủ 75 tuổi thuộc hộ nghèo, không người phụng dưỡng nhưng không thuộc diện chăm sóc cộng đồng nhận mức trợ cấp bao nhiêu?

A. 810.000 đồng/tháng

B. 1.080.000 đồng/tháng ✔

C. 1.350.000 đồng/tháng

D. 1.620.000 đồng/tháng

Giải thích: Theo điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo không người phụng dưỡng thông thường được hưởng hệ số 2,0, tương đương 1.080.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: B. 1.080.000 đồng/tháng

Câu 4: Trường hợp cá nhân đồng thời đáp ứng điều kiện của nhiều nhóm trợ cấp xã hội khác nhau thì nguyên tắc giải quyết ra sao?

A. Được cộng dồn tất cả các khoản trợ cấp hằng tháng

B. Được nhận khoản trợ cấp có giá trị trung bình cộng

C. Chỉ được hưởng một mức trợ cấp xã hội cao nhất ✔

D. Được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt nhân đôi hệ số

Giải thích: Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đồng thời thuộc diện hưởng nhiều mức trợ cấp xã hội hằng tháng chỉ được nhận một mức trợ cấp cao nhất.

Đáp án đúng là: C. Chỉ được hưởng một mức trợ cấp xã hội cao nhất

Câu 5: Thời hạn xử lý hồ sơ và ban hành quyết định trợ cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là bao lâu?

A. 3 ngày làm việc

B. 5 ngày làm việc

C. 7 ngày làm việc ✔

D. 10 ngày làm việc

Giải thích: Theo Điều 8 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp xã phải tổ chức thẩm định và ra quyết định trợ cấp.

Đáp án đúng là: C. 7 ngày làm việc