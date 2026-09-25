Tất cả người nộp thuế chú ý thông báo mới từ Cục Thuế

Ngày 25/9, Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế duy trì 8 thói quen trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế nhằm hạn chế sai sót, chậm nộp và các rủi ro phát sinh. Các thói quen tập trung vào việc kiểm tra thông tin đăng ký, theo dõi tài khoản thuế điện tử, chủ động thời hạn kê khai, đối chiếu số liệu và xử lý kịp thời các khoản nghĩa vụ còn tồn đọng.

Thường xuyên kiểm tra thông tin đăng ký thuế

Trước hết, người nộp thuế cần bảo đảm các thông tin đăng ký thuế của mình luôn chính xác và được cập nhật đầy đủ. Các thông tin cần kiểm tra gồm họ tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, email và những thông tin liên quan.

Khi có thay đổi, người nộp thuế cần cập nhật theo quy định. Việc này giúp hạn chế trường hợp thông tin không chính xác ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận thông báo hoặc thực hiện thủ tục thuế.

Kiểm tra tài khoản thuế điện tử

Sau khi bảo đảm thông tin đăng ký chính xác, người nộp thuế cần duy trì thói quen kiểm tra tài khoản thuế điện tử định kỳ.

Đây là kênh để theo dõi các thông báo, yêu cầu hoặc nghĩa vụ thuế cần thực hiện. Việc kiểm tra thường xuyên giúp người nộp thuế phát hiện sớm vấn đề phát sinh và có thời gian xử lý, thay vì chỉ kiểm tra khi đã xảy ra vướng mắc.

Chủ động theo dõi thời hạn kê khai, nộp thuế

Cùng với việc theo dõi thông báo, người nộp thuế cần lưu ý các thời hạn kê khai và nộp thuế.Có thể chủ động lập lịch nhắc hoặc hoàn thành nghĩa vụ trước hạn để tránh quên thời hạn, nộp chậm và phát sinh tiền chậm nộp.

Đối chiếu hóa đơn, doanh thu và hồ sơ khai thuế

Việc theo dõi nghĩa vụ thuế cũng cần đi cùng với kiểm tra số liệu. Người nộp thuế nên thường xuyên đối chiếu hóa đơn, doanh thu, chứng từ và các số liệu trên hồ sơ khai thuế để kịp thời phát hiện sai lệch.

Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, cần rà soát nguyên nhân và thực hiện điều chỉnh, bổ sung theo quy định, tránh để sai sót kéo dài qua nhiều kỳ.

Cục Thuế đưa ra khuyến nghị 8 thói quen cho người nộp thuế. Ảnh tạo bởi AI

Kiểm tra kết quả sau khi nộp thuế

Không chỉ kiểm tra trước khi thực hiện nghĩa vụ, người nộp thuế cũng cần kiểm tra lại sau khi nộp tiền thuế.

Cụ thể, cần đối chiếu số tiền đã nộp và tình trạng ghi nhận nghĩa vụ trên hệ thống. Nếu khoản nộp chưa được ghi nhận hoặc có thông tin chưa chính xác, việc phát hiện sớm sẽ giúp người nộp thuế kịp thời xử lý.

Xử lý ngay khi phát hiện sai sót

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sai sót, người nộp thuế không nên để kéo dài sang các kỳ tiếp theo.

Việc rà soát và khắc phục sớm giúp hạn chế sai sót phát sinh thêm, đồng thời tránh để một vấn đề ban đầu kéo theo những vướng mắc khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Cập nhật thông tin ngay khi có thay đổi

Bên cạnh việc kiểm tra định kỳ, người nộp thuế cũng cần lưu ý cập nhật thông tin khi có thay đổi về địa chỉ, thông tin liên hệ, người đại diện, tình trạng hoạt động hoặc các thông tin đăng ký thuế khác.

Thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác giúp cơ quan thuế thuận lợi trong quản lý, đồng thời bảo đảm người nộp thuế nhận được đầy đủ thông báo và thông tin liên quan.

Chủ động theo dõi và xử lý nợ thuế

Cuối cùng, người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế để kịp thời xử lý các khoản còn phải nộp.

Những khoản nợ nhỏ nếu để kéo dài có thể phát sinh tiền chậm nộp và làm tăng nghĩa vụ tài chính. Vì vậy, khi phát sinh nợ thuế, người nộp thuế nên chủ động xử lý thay vì để đến khi cơ quan thuế thông báo hoặc đôn đốc.

Người nộp thuế cũng nên thường xuyên cập nhật chính sách thuế, sử dụng các dịch vụ thuế điện tử và chủ động liên hệ với cơ quan thuế khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.