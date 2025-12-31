Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội đặc biệt chú ý từ hôm nay!

31-12-2025 - 14:21 PM | Xã hội

Người tham gia giao thông cần tuân thủ phân luồng giao thông dưới đây trong dịp nghỉ lễ.

Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố. Cụ thể

Các xe từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa…) có thể đi theo các hướng sau:

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội đặc biệt chú ý từ hôm nay!- Ảnh 1.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về Hà Nội có thể đi theo các hướng sau:

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội đặc biệt chú ý từ hôm nay!- Ảnh 2.

Các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội đặc biệt chú ý từ hôm nay!- Ảnh 3.

Các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội đặc biệt chú ý từ hôm nay!- Ảnh 4.

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng…) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội đặc biệt chú ý từ hôm nay!- Ảnh 5.

Lưu ý: Các phương tiện ô tô tải lưu thông tuân thủ theo các quy định về thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông qua nút giao Mai Dịch – Hồ Tùng Mậu; Đại lộ Thăng Long – Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến hướng đi lên đường Vành đai 3 trên cao và các quy định hiện hành khác liên quan.

(Thông tin chỉ mang tính chất định hướng, tham khảo, tình hình thực tế có thể thay đổi theo sự điều tiết của lực lượng CSGT).

Theo Thái Hà

Thanh niên Việt

